Jag läste (passande nog i sådana här tider med tanke på att han jobbar åt ATGs mediebolag Kanal 75 som just lierat sig med Hockeyettan) en intervju med den gamle storspelaren Challe Berglund i Expressen under gårdagen.



Ett porträtt där det mest intressanta var Berglunds motivering till varför han valt att ta klivet bort från ishockeyn och rollerna som tränare och sportchef.



- Jag gillar inte hur det har blivit i vare sig hockeyn eller i samhället i övrigt när det bara handlar om mig, mig, mig. Förr stod man upp för laget och klubben. Nu tänker spelarna på pengar och sig själva i första hand, säger han till tidningen.



Tar man bort aspekten pengar, är det där något som i allra högsta grad är applicerbart även på Hockeyettan och en av anledningarna till att den inhemska hockeyn blir aningen mer urvattnad för varje säsong.



För rent generellt talat är det ju just så det är. Färre och färre står upp för laget och klubben, fler och fler spelar för sig själva och saker som ligger längre fram vid horisonten.



Men det värsta av allt är att klubbarna väldigt lättvindigt rakt av har accepterat att vara en del av det spelet.



Ni vet klyschorna ”det är en fjäder i hatten när spelare lämnar oss”, ”vi vill vara en språngbräda”, ”spelare ska komma hit för att de vill vidare”. Det är en ädel omskrivning för att ha gett upp. Att acceptera läget att den egna verksamheten är underställd individerna som för en kort period råkar vara i den.



Det är inte läge att peka finger åt någon specifik förening, aktörerna är väldigt, väldigt många som svänger sig på det här sättet. Men utan ambitioner dör sporten.



Spelarutveckling är nobelt förstås, men det får inte vara den främsta drivkraften. Ska en liga som Hockeyettan kunna blomstra till sin fulla potential måste fler höja ambitionsnivån, sluta acceptera sin roll i näringskedjan och helt och hållet säga som Berglund ”vi gillar inte hur det har blivit i hockeyn”.



För kom igen. När det står tusen pers på läktaren och skriker sig hesa i Boden eller Nybro gör de det naturligtvis inte för att de hoppas att verksamheten ska vara så bra att de bästa spelarna får dra på sig tröjor och nå framgångar någon annanstans. De gör det för att de älskar adrenalinstinn hockey och en glöggfryntlig farbror. För att de älskar klubbarna. Boden och Nybro.



Det är samma sak i Mariestad, det är samma sak i Tranås och när Troja/Ljungbys klubb- och sportchef Daniel Håkansson står på upptaktsträffen och säger att ”det är den verkligheten vi lever i Troja och Ljungby att spelar vi i Hockeyettan då är vi favorittippade och vi har de resurserna och möjligheterna att vi ska kunna hantera det” är det befriande offensivt.



De skulle aldrig släppa några spelare i ett kritiskt skede av säsongen för att det är en ”fjäder i hatten” att de färdas vidare i sina karriärer.



När det är klubben och laget som går först. Då blir det också som mest intressant för publiken. Därför är det knappast någon slump att klubbarna jag nämner, som jobbar för att hålla hårt i sina spetsar och faktiskt vill vinna, också tillhör de som lockar störst publik i ligan.



Det är viktigare än någonsin för den typen av föreningar att med näbbar och klor kämpa för att behålla ambitionsnivån högt och för att behålla sina spelare. Fler klubbar måste följa efter.



Jag vill se fler föreningar verkligen vilja något. Jag vill se fler föreningar stå upp för sig själva och för sina fans.



Jag hoppas att den här kommande säsongen är när det händer.



För ärligt talat, jag gillar inte heller hur det har blivit i hockeyn.



* * *



Apropå Hockeyettan och ATG ska det förstås bli väldigt intressant att se vad företaget väljer att göra nu när de förvärvat rättigheterna till ligan. Givetvis är de begåvade nog att inse att det är en produkt som inte säljer sig själv utan som de själva kommer vara tvungna att pusha ganska hårt och med sitt produktionsbolag Kanal 75 i ryggen finns förutsättningarna för att göra det ordentligt.



Att det blir avancerade sändningar av utvalda matcher kan vi säkerligen förvänta oss, men frågan är om det blir något mer? Genomarbetade, pålästa och professionella webbmagasin?



Det känns som att förutsättningarna borde finnas för att göra något väldigt bra.