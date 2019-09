Modo storfavorit att ta hem Hockeyallsvenskan - enligt spelbolagen

Nästa vecka startar Hockeyallsvenskan och det ser ut att bli en hård kamp mellan ambitiösa norrlandsklubbar. Modo, Timrå och Björklöven har alla blickarna mot SHL och satsar friskt. VIK Västerås är en annan klubb som tidigare varit i finrummet och mycket gärna vill tillbaka. Dessa fyra är huvudfavoriter i en liga som ser ut att bli stentuff.





Oddsen nedan är tagna och jämförda via flera stora svenska bettingsidor.



Kan Modo äntligen infria förväntningarna?

Modo fick respass ur SHL 2016 och varje säsong därefter har det pratats om att Modo ska ta steget tillbaka, men det har inte gått speciellt bra. Utan att överdriva särskilt mycket kan man häfta dit fiaskostämpel över Modo de senaste åren. Det positiva är i alla fall att kurvan pekar uppåt. Första säsongen efter nedflyttning blev det en usel 12:e-plats, därefter en 10:e-plats och i fjol en sjätteplats. Inte alls godkänt i Nolaskogen. Klubben tror fortfarande på tränare Björn Hellqvist och han har byggt vidare på stommen från i fjol och ser man till truppen finns inte mycket att klaga på för att lag i Allsvenskan. Den sena värvningen av rutinerade Luleå-sonen Johan Forsberg gör att forwardsuppställningen ser komplett ut. Backsidan är seriens bästa, frågetecknen finns för målvakterna. Nu är frågan om Modo kommer att få fart på spelet den här säsongen och om man kommer att kunna hålla en jämn och stabil nivå och inte ramla ner i avgrundsdjupa hål som de senaste säsongerna? En topplacering känns given.

Ungefärligt odds på Modo: 3,00

Kan Dahlén göra en "Zäta" - d.v.s. ta Timrå tillbaka till SHL?

Timrå hade en otroligt jobbig säsong i SHL i fjol och till slut blev det respass efter förlust i kvalfinalen mot Oskarshamn. Långt in i den matchserien trodde man nog att det skulle lösa sig, men Timrå hade fått för mycket stryk under resans gång och energin fanns inte när den behövdes som mest. Truppen var kanske inte SHL-mässig och spelet hackade, men den största orsaken till problemen var skadelistan. Tidigt var den diger och däribland nyckelspelare med långtidsskador. Målsättningen den här säsongen är att vara med i toppstriden och kunna vara med och slåss om uppflyttning under våren. De bästa spelarna i fjol har som väntat försvunnit, men det stora som hänt är att Jonathan Dahlén återvänt från NHL och händer inget konstigt har han kapacitet att dominera i Hockeyallsvenskan. Innan Henrik "Zäta" Zetterberg lämnade för NHL tog han mer eller mindre på egen hand upp Timrå från Hockeyallsvenskan till SHL och fansen drömmer att Dahlén ska göra samma sak. Han kommer att vara en nyckel för Timrås framgångar, men även i övrigt ser det riktigt bra ut. Se upp för Timrå!

Ungefärligt odds på Timrå: 6,00

VIK Västerås var bra i fjol, men är ännu bättre nu.

VIK Västerås var nere i division ett så sent som säsongen 17/18 där man till slut gick upp till Allsvenskan. Var alltså nykomling i fjol, men VIK är en klubb som inte är nöjd med det och satsningen var rejäl förra sommaren. Det blev också en bra säsong där VIK till slut hamnade trea i grundserien. Spelade sedan i Kvalserien där man länge krigade om en finalplats till SHL, men den knep Leksand med en poängs marginal. Det är en fortsatt offensiv satsning av klubben, men som för de flesta bra lag i Allsvenskan försvinner några duktiga spelare till högre ligor. Så även för VIK. Vasse målvakten Samuel Ersson är en av totalt fem spelare som lämnat för högre ligor. Nyförvärven ser bra ut. Bland annat två kanadicker och Mattias Kalin från Vita Hästen. Truppen var klart tidigt den här gången och tränare Thomas Paananen har haft en hel sommar att förbereda laget. Han hävdar att laget kommit mycket längre om man jämför med samma tid i fjol. Det har också synts på försäsongen. Hittills sex spelade matcher och det har blivit fem segrar. 6-1 mot AIK och 4-2 mot BIK Karlskoga är två resultat som sticker ut. Det är mycket möjligt att VIK fortsätter på samma framgångsvåg som i fjol och då får övriga topplag i Allsvenskan se upp. VIK Västerås blir farligt.

Ungefärligt odds på VIK Västerås: 7,00

Kan Per Kenttä skapa guld av rostig spik även i Umeå? Omöjligt är det inte.

Björklöven är en anrik klubb med det långsiktiga målet att spela i SHL, men senaste åren har det gått lite grus i maskineriet och Löven har inte varit nära att ens utmana. I fjol en mycket blek tiondeplats och det var nåt i lagbygget som inte fungerade. Till den här säsongen har man värvat hetaste sportchefen i landet Per Kenttä. Bara 38 år gammal har han redan tagit Asplöven till Hockeyallsvenskan, där laget gjorde det bra under många år. Karriärens höjdpunkt kom dock i våras då Oskarshamn tog steget upp till SHL. Inget annat än en bragd. När firandet var som frejdigast i Småland blev Kenttä klar för Björklöven. Som vanligt händer det en hel del i de allsvenska trupperna under sommaren och Kenttä har påbörjat ett nytt lagbygge. Brian Cooper från AIK, Justin Crandall från AIK och nygamle Alex Hutchings från IK Oskarshamn är tre toppnamn som kommit. Målvaktssidan var skakig i Löven i fjol och det problemet ringade Kenttä in tidigt och har värvat in kanadensaren Joe Cannata. Många frågetecken ska fortfarande rätas ut i Umeå, men helt klart andas en helt annan optimism runt klubben. Inte omöjligt att Kenttä lyckas igen.

Ungefärligt odds på Björklöven: 11,00





Åldersgräns 18 år för spel online. Spelar du för mycket – ring Stödlinjen på 020-81 91 00.