Se Dahlin mot Lundqvist – på vår NHL-resa till New York

Vill du ha en sportresa till New York med extra guldkant? Då är paketresan med två NHL-matcher till oslagbara New York 6-10 februari något för dig. Följ med Supreme Travel och hockeysverige.se till "The Big Apple".

I mars i år flyttade hockeysverige.se:s medarbetare Kajsa Kalméus till New York. Nu får ni chansen att lära känna staden genom henne. Det är nämligen Kajsa som är färdledare under den resa till New York som Supreme Travel och hockeysverige.se anordnar tillsammans.

Efter att ha upplevt en fantastisk stadsrundtur samt en tur genom anrika Madison Square Garden på resans andra dag väntar på kvällen svenskduellen mellan Henrik Lundqvists New York Rangers och Rasmus Dahlins Buffalo Sabres.

På resans andra NHL-match tar samma Rangers emot Los Angeles Kings med Drew Doughty, Anze Kopitar och Ilja Kovaltjuk i spetsen.

Mot en tilläggskostnad kan du även bevittna en tredje NHL-match. Den 8 februari möter satsande New Jersey Devils, med tillskott som Jack Hughes, P.K Subban och Nikita Gusev, Los Angeles Kings i Prudential Center i Newark som ligger cirka 20 minuters tågresa från centrala New York.

Utöver sportupplevelser i absolut världsklass bor du under din vistelse fyra nätter på Manhattan och fantastiska Hilton Doubletree Times Square West - nära både Times Square och Madison Square Garden. Direktflyg med SAS t/r, svensktalande guide, svensk färdledare i form av Kajsa Kalméus från Hockeysverige, transfer till och från hotellet ingår på den här guldkantade hockeyresan till New York.

Pris del i dubbelrum från 14 990 kr

LÄS MER OM RESAN – KLICKA HÄR!

BOENDE