TV: Vegassvenskens läckra solomål - på landsmannen

– Jag kunde inte passa över, så jag var tvungen att gå själv, säger han.

Lucas Elvenes är en av många svenskar som befunnit sig på NHL-lagens olika rookiecamps. Hans Vegas har spelat rookieturneringen "Anaheim rookie faceoff" och spelade i natt match mot just Anaheim. Ducks vann med 5-3.

Men Lucas Elvenes skapade som sagt rubriker ändå. Han gjorde ett av Vegas tre mål - och det var ett riktigt läckert sådant. I en kontring gjorde han först bort sin back, lade över pucken på backhandsidan, och satte retfullt pucken mellan benen på Anaheims målvakt, JVM-kompisen Olle Eriksson Ek.

– Jag såg att vi kom två mot en. Sen gjorde backen det bra så jag kunde inte passa över, utan var tvungen att gå själv. Den här gången gick det bra, så det var kul, säger han till Vegas hemsida.

Trots förlusten kan Vegas ta med sig flera bra saker från matchen, menar svensken.

– Av de tre matcherna vi spelat var det här vår bästa. Vi måste se det positiva och ta med oss målen och jobbet vi lade ned, säger Elvenes.

GOAL! 🚨



Look at the moves on Lucas 😁



2-1 Ducks after 40 mins pic.twitter.com/h03ZzJpHc8