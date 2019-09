Uppgifter: Marner har nobbat mer än 850 miljoner svenska kronor

Det är bara några dagar kvar innan NHL-klubbarna öppnar sina träningsläger. För många lag blir det utan ledande spelare då en hel del tongivande unga spelare fortfarande saknar nya kontrakt.

En av dessa är Toronto Maple Leafs forward Mitch Marner, som gjorde 94 poäng i NHL i fjol. Förhandlingarna mellan honom och klubben tycks bli allt mer snåriga. Det understryks av uppgifter som TSN:s insider Bob McKenzie delar med sig av.

McKenzie skriver på Twitter att Maple Leafs ska ha erbjudit Marner långtidskontrakt på sju och åtta år med en lön på runt elva miljoner dollar per säsong, vilket motsvarar mer än 100 miljoner kronor. Totalt skulle åttaårserbjudandet varit värt mer 850 miljoner svenska kronor med nuvarande dollarkurs.

Forwarden och hans representanter ska dock ha nobbat erbjudandena för att lönen per år blir mindre än vad lagets bäst avlönade spelare Auston Matthews tjänar. Matthews skrev tidigare i år under ett femårskontrakt med en lönetaksträff på 11,634 miljoner dollar.

Bob McKenzie skriver också att parterna diskuterat ett kortare kontrakt på tre år med en genomsnittslön på nio till tio miljoner dollar per år. Problemet där är att Marners representanter vill ha en stor andel av de pengarna under det tredje och sista året på kontraktet. Det skulle innebära att Toronto måste matcha det i ett så kallat kvalificerande anbud för att behålla rättigheterna till Marner när det kontraktet går ut. Det är en lösning som inte skulle fungera för Leafs, menar McKenzie.

Andra spelare som befinner sig i samma sits som Mitch Marner är bland andra Winnipegs Patrik Laine, Tampa Bays Brayden Point och Calgarys Matthew Tkachuk.

Totalt är inte mindre än 17 unga spelare som spelat av sitt rookiekontrakt utan avtal inför starten av träningslägret. VM-backen Marcus Pettersson, Pittsburgh Penguins, är den enda svensken bland dessa.

These numbers help to illustrate why it is so difficult to see a path to a Mitch Marner contract settlement any time soon. https://t.co/bYvx3CP8x5

The logical solution would be a three-year bridge but because Marner wants an AAV in the $9M to $10M universe and the third year (base for QO) would be substantially higher, TOR has no incentive to do the bridge at those numbers. Hard to see the way to a settlement...