AIK lånar ut forward till Hockeyettan

AIK valde inför säsongen att ta in flertalet spelare på provspel för att således utröna vilka som passade in och vilka som inte passade in i årets lagbygge.

För drygt två veckor sedan fick ett antal spelare antingen ett positivt eller negativt besked av sportchefen Anders Gozzi. En av de spelarna som fick ett positivt besked då var den 19-årige forwarden Carl Wassenius.

– Vi tror mycket på honom och vill ge honom chansen att med bra träning och en bra vardag ta ytterligare kliv, sa Gozzi till AIK:s hemsida då.

BLIR NAMNGIVEN SPELARE

Nu står det klart att Wassenius får inleda säsongen i Hockeyettan-klubben Väsby. Under torsdagen meddelade fjolårets allsvenska finlister att forwarden lånas ut som namngiven spelare, vilket innebär att han kan representera både AIK och Väsby under säsongen.



Wassenius väntas finnas med i Väsbys trupp när laget premiärspelar mot Visby/Roma på söndag.