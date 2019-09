MALMÖ REDHAWKS

Finns mönsterbrytarna?

Malmö har gjort sig känt som en gigantisk lagmaskin de senaste åren. I en intervju med Hockeysverige.se i våras efterlyste coach Peter Andersson dock några fler som kan göra det oväntade. Nyförvärven Nicolai Meyer och Jesper Jensen samt Konstantin Komarek och Carl Persson kan bli spelarna som kommer göra det. Komarek var lysande under fjolårssäongen, men behöver hjälp för att Malmö ska kunna gå längre än till semifinal som de ju lyckats med i två av de tre senaste säsongerna.

VÄXJÖ LAKERS

Vad innebär nybyggar-andra?

Under upptaktsträffen i måndags pratade coach Sam Hallam om att Lakers är på väg in i en ny era. Erik Josefsson är ny lagkapten, många nya spelare har tillkommit och bidragit till Hallams beskrivning av "det nya" Lakers. Efter besvikelsen och det tidiga uttåget redan i kvarten i våras är ett nybygge kanske just vad guldvinnarna från 2018 behöver — frågan är bara hur det kommer gestalta sig?

HV71

Kan nyförvärven verkligen ersätta tappen?

Mattias Tedenby och Markus Ljungh stod tillsammans för 72 poäng förra säsongen. De två är borta nu. In har en rad spelare kommit i förhoppning att de ska kunna ersätta poängmakarna. Kan Juuso Ikonen, Axel Holmström, eller Linus Sandin göra det – då ser det bra ut. Om inte? Ja, vad händer då?

FRÖLUNDA HC

Hur ska alla bli nöjda?

Regerande mästarna har ett delikat problem. Det finns kvalitet på varje position och att sätta någon utanför är svårt. Så länge truppen är frisk kommer tränare Roger Rönnberg få jobba hårt med att hålla alla sina spelare pigga, fräscha och glada. Det här är givetvis inte något dåligt. Konkurrens är alltid bra, och det talar för att göteborgarna kommer ha goda guldchanser även i den här säsongen.

LINKÖPING HC

Kan ni glömma försäsongen?

LHC har haft en trög försäsong. Segrarna ha knappast haglat för östgötarna som har många saker att fundera på. Nye tränaren Bert Robertsson har satt in ett nytt spelsätt och sådant tar såklart tid att få in. Men nu är det allvar – nu gäller det gör ”Cluben” att glömma träningsmatcherna och komma ut som ett enat premiärlag mot Djurgården.

FÄRJESTAD BK

Vem tar rollen som ledande back?

Färjestad har kanske SHL:s bästa offensiva lineup. Bakåt ser det däremot inte lika stjärntätt ut, på pappret, ännu. Jesse Virtanen och Mikael Vikstrand är bara två av backarna som försvunnit sedan förra säsongen, och kommer bli tuffa att ersätta. Jonathon Blum och Vojtech Mozik är båda nya och välmeriterade. De förväntas och måste kliva fram som defensiva ankare, men också se till att bli ledande i offensiv del av banan. Kan Färjestad besvara ovan ställda fråga kan det bli en riktigt rolig säsong i Karlstad.

DJURGÅRDEN IF

Vilka förväntningar ska vi ha på Patrik Berglund?

Patrik Berglund har gjort comeback. Ett glädjebesked för hela hockeysverige, naturligtvis. Kommer han upp i sin standard lär han vara ligans bästa spelare. Men ska vi förvänta oss det redan från omgång 1? Berglund har inte spelat tävlingshockey sedan han lämnade NHL och Buffalo i december förra året. Det medför såklart att startsträckan kan bli lite längre för 31-åringen – tålamod lär behövas från fans och media.

ÖREBRO HK



Hur hårda blir stjärntappen?

Rodrigo Abols, Aaron Palushaj och Nick Ebert har alla lämnat, och ska man omvandla det till mål är det lika med 41 av lagets totalt 130 under förra säsongen. Dessutom har Anton Hedman och Tom Wandell hittat nya klubbadresser vilket sätter klubben på prov. Örebro har fått se klass-spelare gå – den stora frågan är om de ersatt dem tillräckligt?

BRYNÄS IF

Är detta laget som smyger i vassen?

Brynäs har fått in många fina namn till årets säsong. Linus Ölund, Greg Scott och inte minst hemvändande lagkaptenen Anton Rödin. Ändå är Brynäs inte särskilt uppsnackade under försäsongen. Laget ser dock spännande ut och kanske blir det just Brynäs som blir en av säsongens stora överraskningar. Utan särskilt stor press på sig kan de smyga underifrån och förbättra sin elfteplacering från förra säsongen.

LEKSANDS IF

Räcker rutinen?

Johan Fransson, Patrik Zackrisson, Jonas Ahnelöv. Leksand har lagt stålarna på meriterade namn för att säkra nytt kontrakt. De som ska leda laget är alla över 30 år och kanske på väg ur sina prime-år. Leksand kan bara hoppas att de får ut max från alla tre – då kan det bära långt för den hårdsatsande nykomlingen.

LULEÅ HF

Är offensiven säkrad?

Uffe Bodin var inne på det i sina genomgångar av alla SHL-lagen. Förra säsongen hade Luleå bäst målvakts- och försvarsspel i hela SHL. Offensiven klev däremot inte fram när det gällde som mest vilket kostade en plats i finalen. Finska VM-gulduon Arttu Ilomäki och Juhani Tyrväinen har tillkommit för att spetsa till ett redan vasst lag. Håller de två den nivå Luleå önskar och vet finns känns de som en het guldkandidat.

RÖGLE BK

Hur tät är målvaktssidan?

Roman Will och Christoffer Rifalk är båda rookies på SHL-nivå. Men hur står de sig mot övriga lags burväktare? Båda har gjort bra insatser under försäsongen, och det är fortfarande inte sagt vem som blir etta. Kommer de dela ansvaret? Kommer de bli så stabila som de måste bli för att Rögle ska nå bättre resultat än förra året? Ja, det är frågan?

IK OSKARSHAMN

Kan de skrälla vidare?

De skulle inte gå upp i SHL. Men gjorde det ändå. Nu ska de med små medel försöka klara sig kvar. Det har hänt mycket i klubben under de senaste månaderna, veckorna, ja till och med dagarna. Hur har det påverkat truppen. Hinner de få ordning på allt? Att undvika kval skulle vara en stor skräll, har de vad som krävs för att till slut göra det?

SKELLEFTEÅ AIK

Vem tar led på förstakedjan?

Oscar Möller och Joakim Lindström är stjärnorna, men bakom finns det desto fler frågetecken. Några måste kugga i och leverera bakom dem för att Skellefteå ska hamna högt i tabellen. Det är först till kvarn att ta de rollerna.

Och just det ja. Hur kommer SHL sluta i år? Här är mitt tips:





1. Frölunda

2. Djurgården

3. Färjestad

4. Luleå

5. Växjö

6. Rögle

7. Malmö

8. HV71

9. Brynäs

10. Skellefteå

11. Leksand

12. Linköping

13. Örebro

14. Oskarshamn





