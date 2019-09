Förre leksingens succé: "Fick SMS om att vi skulle stanna"

Det går just nu framåt i Axel Bergkvists hockeykarriär. I våras gick han upp i SHL med Leksand. I juni valdes han som nummer 200 i NHL-draften av Arizona Coyotes och nyligen blev han också vald av Kitchener Rangers i den kanadensiska juniorligan OHL.

Efter draften valde 19-åringen att bryta sitt kontrakt med Leksand för spel på andra sidan Atlanten. Som så många andra talanger har han inlett sitt äventyr i Nordamerika på sitt NHL-lags rookieläger. Där har det gått så pass bra att han nu får chansen på Coyotes försäsongsläger.

— Vi var några från rookielägret som fick ett sms från lagledningen att vi skulle stanna kvar och delta i det ”riktiga” träningslägret. Det kändes så klart väldigt roligt, säger Axel Bergkvist till siljannews.



FÅR KAMPERA MED OEL OCH SÖDERSTRÖM

Bergkvist har stått för bra insatser under rookiecampen. Nu får han ladda om till Coyotes läger som drar igång den här veckan. Där blir nivån något svårare, på det lägret kommer alla klubbens stjärnor att delta. Det innebär att Bergkvist kommer vara på samma is som lagkaptenen Oliver Ekman Larsson, årets förstarundaval Victor Söderström och Phil Kessel som under sommaren anslutit från Pittsburgh Penguins.



Vad som väntar vet han inte riktigt.

— Nej, faktiskt inte! Men det spelar inte så stor roll, jag kommer fortsätta ge allt oavsett om det gäller fysträning, tester eller isträning. Att ge allt tills jag får lämna, det är vad jag är inställd på just nu och det är bara att ge järnet.