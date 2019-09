Backjätten tar ledigt från NHL-klubbens träningsläger

NHL:s försäsong drar snart igång på riktigt. Ett frågetecken för Winnipeg Jets blir dock Dustin Byfuglien. Backgiganten tar ledigt från klubbens träningsläger som strax drar igång.

Snart kommer de flesta NHL-spelare att vara tillbaka för att börja förbereda sig inför den nya säsongen som stundar.

Winnipeg Jets tvingas dock inleda försäsongen utan sin backbjässe Dustin Byfuglien. 34-åringen kommer att vara borta på obestämd tid efter att ha tagit ledigt.

– Han kommer att vara okej. Det är inget allvarligt, säger Jets-tränaren Paul Maurice till TSN 1290.

Det är ännu oklart varför Byfuglien inte kommer att medverka på klubbens säsongsstart och det finns ingen tidsram för när han kommer att återvända till laget.

Den 195 centimeter långa backen har snart spelat tio säsonger i klubben (inklusive Atlanta Thrasers). Han är främst känd för sin fysiska närvaro ute på isen och förra säsongen gjorde amerikanen 31 poäng på 42 matcher i Jets.

"He's going to be fine." Maurice on Byfuglien on TSN 1290. No timeline on what he needs his leave for but adds, "Nothing sinister."