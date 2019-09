Bekräftat: Flyers backtalang skriver jättekontrakt

Han är en av Flyers toppbackar. Nu är Ivan Provorov även den bäst betalda backen i laget.

Det ryktades att den 22-årige ryssen skulle kräva en "cap hit" på tio miljoner dollar, vilket skulle vara den tredje högsta lönen bland NHL:s backar.

Nu står det dock klart att han skriver på ett sexårskontrakt värt 6,75 miljoner dollar per säsong.

– Vi är riktigt nöjda med att ha Ivan under kontrakt över de närmaste sex åren. Under hans korta tid i ligan har han växt ut till en av de bästa unga backarna i NHL. Han kommer att vara en viktig del av våra framgångar i flera år framöver, säger klubbens general manager Chuck Fletcher.

Under fjolåret stod Provorov för 26 poäng på 82 matcher, hans hittills lägsta notering i NHL-karriären. Säsongen dessförinnan, 2017/18, var desto bättre med 41 poäng. Hans 17 mål var dessutom bäst bland alla backar i hela ligan.