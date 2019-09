Därför tackade spelarfacket nej till förbundets bud

Det var den 14 augusti som Damkronorna meddelade att de gick ut i strejk. Anledningen var bland annat bristen på ekonomiska förutsättningar, men också att de upplevde ett bristande bemötande från förbundshåll.Sedan dess har spelarfacket SICO och förbundet haft möten och ett avtalsförslag har skickats från facket till förbundet. Under torsdagen fick SICO ett motbud och representanten Klara Stenberg meddelade omgående att de skulle tacka nej till det. För Radiosporten utvecklar hon vilka delar det var som saknades.— Varken ersättning för förlorad arbetsinkomst eller försäkringar fanns med. Klart att det är en besvikelse.Förbundet har tidigare sagt att de ska lösa biten gällande förlorad arbetsinkomst. SHL har meddelat attde kommer gå in med pengar för att lösa den biten. Nu menar förbundet att SDHL ska vara en part som ska vara med i förhandlingarna. De menar att det är SDHL-klubbarna som ska stå för förlorad arbetsinkomst.— Vi anser att det får stå för SIF att lösa sina förehavanden med SDHL först. Det spelar ingen roll vem som betalar, men ett landslagsavtal måste ju vara mellan SICO, SIF och spelarna, berättar Stenberg.På frågan om hur spelarna reagerade när avtalsförslaget från förbundet kom under torsdagen svarar Stenberg så här:— De blev klart besvikna på det avtalsförslaget vi mottog igår. Det kan jag säga.