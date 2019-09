"De kan vara en utmanare till Luleå"

Idag drar det äntligen igång. SDHL anno 19/20 är här och nedan får vi den förre storspelaren Helene Martinsens tankar om vad som komma skall.

Idag inleds SDHL. En mer oviss serien än på många år. Det är många nya importer som till stor del är oskrivna blad – så här långt – ska tilläggas. Vi kommer även underhållas under säsongen av några av världens bästa hockeyspelare, Jenni Hiirikoski, Michelle Karvinen, Michela Cava, Emma Nordin, Jennifer Wakefield, Sidney Morin, Maja Nylén-Persson… Raden av stjärnor kan göras lång och vi kan vara övertygade om att alla lag kommer ta upp jakten på Luleå samtidigt som tjejerna från Norrbotten kommer göra allt för att vinna ett nytt SM-guld.



Norskan, Helene Martinsen, har spelat i Sverige över tio säsonger. Dessutom har hon spelat en rad VM-turneringar. Hon följer svensk damhockey på nära håll. Hockeysverige.se fick ta del av hennes analys av de tio SDHL-lagen inför säsongen.





AIK

- Hamnade åtta förra säsongen. Det vet jag att dom inte var nöjda med och ska inte vara det heller. Jag tänker att AIK kommer gå bättre den här säsongen. Dom har fått in, enligt mig, en jätteviktig spelare i Fanny Rask. Hon kommer bidra med sin rutin och kvalitéer både på och utanför isen. AIK kommer att ta sig förbi kvartsfinalen den här säsongen.



Helene Martinsens profil i AIK: Fanny Rask.

- Hon är en spelare som är duktig på att göra andra spelare bra. Jag har själv lirat med henne och vet att hon ger det här lilla extra som kanske inte alla gör. Dessutom är Fanny en duktig framspelare och en extremt hårt jobbande forward både på isen och fys-mässigt.



Spelarövergångar:

Nya: Fanny Rask HV71, Ida Nikula Leksand, Matilda Holmberg Modo, Meeri Räisänen Connecticut Whale, Sena Suzuki Toronto Furies, Sabina Eriksson HV71

Förluster: Anna Amholt HV71, Minatsu Murase Luleå, Felicia Linder Djurgården





Brynäs

- Det är ett spännande lag den här säsongen. Jag tror hårt på Brynäs och att det till och med kan vara en utmanare till Luleå. Brynäs har sex extremt duktiga forwards, två tjeckiska, Erika Grahm självklart, Michela Cava som vann poängligan i SDHL förra säsongen, Emma Murén och givetvis Lara Stalder. Dom har två väldigt bra femmor framåt. Akilleshälen för Brynäs den här säsongen kan vara att dom ser lite tunna ut på backsidan. Jag tror Maja Nylén-Persson och Johanna Olofsson kommer spela extremt mycket för Brynäs den här säsongen.



Maja Nylén Persson har bytt Leksand mot Brynäs. Foto: Bildbyrån



Helene Martinsens profil i Brynäs: Maja Nylén Persson.

- Hon är en extremt duktig hockeyspelare. Enligt mig till och med Sverige bästa back. Hon skulle kunna ta klivet upp och bli en av världens bästa backar.



Spelarövergångar:

Nya: Mariam El-Mahmadi Djurgården, Agnes Åker Djurgården, Michaela Cava MODO, Emma Murén Linköping, Lara Stalder Linköping, Denisa Krizova Boston Pride, Katerina Mrazova Connecticut Whale, Maja Nylén Persson Leksand, Emma Forsgren SDE Hockey, Johanna Olofsson MODO

Förluster: Wilma Carlsson Slutar, Cassandra Viligran Klubb ej klar, Kayla Gardner Klubb ej klar, Jennifer Wakefield Djurgården, Savannah Newton Linköping, Moa Viklund Leksand, Andrine Furulund Leksand, Caroline Markström slutar.





Djurgården

- Jag tror inte Djurgården är nöjda med förra säsongen. Till den här säsongen har dom fått in flera bra spelare. Dels då en duktig spelare i Jennifer Wakefield. Om hon får till sitt spel och är hel, hon var skadad en del förra säsongen, kommer hon vara en skillnad då det kommer till att vinna matcher. Sedan har Djurgården flera bra yngre spelare med bland andra Lova Blom, Josefine Bouveng och Sofie Lundin. Djurgården är ett spännande lag den här säsongen.



Helene Martinsens profil i Djurgården: Jennifer Wakefield.

- Det är svårt att inte säga Wakefield eftersom hon verkligen kan vara skillnaden mellan att vinna och förlora en match.



Spelarövergångar:

Nya: Lova Blom Nyköping, Maria Lindberg Troja-Ljungby, Josefine Asperup Linköping, Felicia Linder AIK, Sarah Bujold St. Francis Xavier University, Dominique Kremer Merrimack College, Samantha Ridgewell Merrimack College, Jennifer Wakefield Brynäs, Allie Munroe Syracuse University

Förluster: Gwendoline Gendarme NE Hockey Academy, Mariam El-Mahmadi Brynäs, Isabel Waidacher ZSC Lions, Hanna Olsson HV71, Solveig Neunzert Princeton University, Agnes Åker Brynäs, Nicole Arnold Metropolitan Riverters





Göteborg

- Göteborg är ett lag som kommer få det tufft den här säsongen. Dom har kvalat tidigare. Nu har det inte varit så mycket snack kring Göteborg inför den här säsongen och ganska sent har vi fått se deras roster. Att det varit så pass tyst från Göteborg oroar mig faktiskt ganska mycket. Jag tror att dom, tyvärr, kommer få kvala igen och svårt att vinna några matcher.



Helene Martinsens profil i Göteborg: Hanna Thuvik.

- Jag tror att hon kommer vara en jätteviktig spelare för Göteborg. Hon kommer dra ett stort lass och få mycket speltid. Får man mycket speltid utvecklas man också.



Spelarövergångar:

Nya: Signe Sass Jensen Hvidovre, Emma Keenan Clarkson University, Samantha Fieseler Mercyhurst University, Celine Tardif University of British Columbia, Ellie Punnett ZSC Lions Frauen

Förluster: Malene Frandsen Malmö, Delaney Middlebrook Klubb ej klar, Fanny Sjödahl Mellgren Klubb ej klar, Louise Adams Klubb ej klar, Brooklyn Irwin Klubb ej klar, Alyssa MacMillan University of Ottawa, Linnéa Odbratt Klubb ej klar, Matilda Carlsson Klubb ej klar, Ellen Selvén Klubb ej klar





HV71

- HV71 ser jag som en av mina utmanare till Luleå tillsammans med Brynäs. Jag tror mycket på HV71 den här säsongen. Dom har fått in många nya spelare. Bland annat har en världsspelare som Sidney Morin kommit dit. Dessutom har HV71 värvat Kennedy Marchment som gjorde väldigt många poäng i Linköping förra säsongen. Kaitlyn Tougas gjorde jättemycket poäng tillsammans med Cava i Modo. Hon kommer också dit tillsammans med bland andra Danielle Stone och Anna Borgqvist från Leksand. HV71 har fått in spetsspelare som kan komma att göra skillnad. Utropstecknet eller frågetecknen kan vara deras målvakter. Anna Amholt har kommit dit, men hon var mycket skadad förra säsongen i AIK. Innan det var hon i Luleå och fick inte stå många matcher.



HV71:s tränare Lucas Frey har fått ett helt stjärngalleri att coacha den kommande säsongen.Foto: Bildbyrån



Helene Martinsens profil i HV71: Sidney Morin.

- Enligt mig är hon en av världens bästa backar. Dessutom var hon med i senaste OS. En extremt offensiv och duktig spelare.



Spelarövergångar:

Nya: Julia Tylke St. Cloud State University, Anna Amholt AIK, Kennedy Marchment Linköping, Anna Borgqvist Leksand, Danielle Stone Leksand, Kaitlyn Tougas MODO, Anna Kjellbin Linköping, Sidney Morin Linköping, Michelle Löwenhielm Connecticut Whale, Hanna Olsson Djurgården, Anna Hanser EHV Sabers Wien (try out)

Förluster: Selma Aho Slutar, Jenni Asserholt Slutar, Maja Jakobsson Slutar, Claudia Kepler Klubb ej klart, Madeleine Ericsson Klubb ej klart, Alexis Joyce Klubb ej klart, Sabina Eriksson AIK, Isabell Palm Linköping, Riikka Salinen Slutar, Fanny Rask AIK, Selina Aho Skellefteå





Leksand

- Ganska överraskande gick Leksand bra förra säsongen då dom slutade fyra. Den här säsongen tror jag att dom kommer få det tuffare efter att ha förlorat ganska många spelare. Det tycks som Leksand haft svårt att få in nya spelare i år. Leksand satsar ungt, vilket är bra, men gör man så kan det också bli en liten mellansäsong. Jag tror till och med att Leksand kan komma att vara där nere och nosa på kvalstrecket.



Helene Martinsens profil i Leksand: Kajsa Armborg, Wilma Johansson och Hanna Sköld.

- Dom tre har spelat länge i Leksand och kommer bli jätteviktiga spelare. Alla tre kommer behöva ta klivet uppåt och hjälpa Leksand.



Spelarövergångar

Nya: Jule Flötgen EC Bergkamen, Moa Viklund Brynäs, Andrine Furulund Brynäs, Betty Jouanny MODO, Lena Düsterhöft Minnesota State University, Maria Holm Peters Odense U20, Maddie Rolfes University of Wisconsin, Emma Woods KRS Vanke Rays Shenzhen, Nicole Hall Borlänge

Förluster: Alva Johsson Long Island University, Ida Nikula AIK, Emma Lind Malmö, Julia Åberg Falun, Danielle Stone HV71, Anna Borgqvist HV71, Maja Nylén Persson Brynäs, Sofia Engström MODO, Gracen Hirschy MODO, Hanna Lindqvist slutar





Linköping

- Linköping, tror jag, kommer få lite av en mellansäsong. Dom har förlorat många spelare, men dock fått in systrarna (Tori och Zoe) Hickel från USA. Dom har ändå förlorat för många spetsspelare. Jag tror inte Linköping kommer få det tufft, men att Linköping skulle spela SM-final den här säsongen tror jag inte på. Däremot ska vi aldrig räkna bort Linköping eftersom dom har spelat många finaler senaste säsongerna.



Helene Martinsens profil i Linköping: Madelen Haug Hansen.

- Min kollega från Norge. Hon är en extremt viktig spelare framåt för Linköping och gör mycket mål.



Spelarövergångar:

Nya: Vilma Tanskanen Mercyhurst University, Isabell Palm HV71, Sanna Valkama University of Vermont, Savannah Newton Brynäs, Zoe Hickel Calgary Inferno, Tori Hickel Calgary Inferno, Anna Kilponen Quinnipiac University, Haruka Toko Seibu Princess Rabitts

Förluster: Anna Kjellbin HV71, Kennedy Marchment HV71, Sidney Morin HV71, Emma Murén Brynäs, Annelie Andersen University of Maine, Lara Stalder Brynäs, Nicoline Söndergaard Jensen Luleå, Josephine Asperup Djurgården, Tatiana Istocyova Skellefteå, Brooke Stacy Buffalo Beauts, Susanna Tapani TPS.





Luleå

- Det är ett lag som kommer gå bra den här säsongen också. Luleå har världsspelare som Emma Nordin, Jenni Hiirikoski och Michelle Karvinen. Dessutom har dom fått in Nicoline Jensen från Linköping. Hon är en duktig center så Luleå kommer har två väldigt bra femmor. Sedan är jag lite frågande kring deras tredjelina. Där kan dom vara lite tunnare, men har man sådana spetsspelare som jag precis nämnde så kommer dom vara ett topplag. Jag tror att Luleå kommer ta sig till final.

Jenni Hiirikoski.Foto: Bildbyrån



Helene Martinsens profil i Luleå: Jenni Hiirikoski.

- Hon är en spelare som är så viktig för sitt lag. Jag tänker då bland annat på förra säsongen då dom inledningsvis var underlägsna mot Linköping i finalserien och låg under med 2-0 i matcher. Jenni går av med en halvskadad arm, men kommer ändå tillbaka matchen efter och då vinner Luleå. Hon är utan tvekan Luleås bästa och viktigaste spelare.



Spelarövergångar:

Nya: Nicoline Söndergaard Jensen från Linköping, Minatsu Murase AIK

Förluster: Rebecca Stenberg slutar, Maria Omberg slutar, Melinda Olsson Slutar, Nathalie Ferno Slutar





Modo

- Modo Hockey gick bra förra säsongen, men jag tror att dom kommer få en mellansäsong. Modo satsar ungt, vilket är bra, men dom har tappat en del spets framåt. Dock har dom fått in (Sofia) ”Fia” Engström från Leksand. Hon kommer bli viktig för Modo. Modo är annars ett lag som aldrig ger sig och det finns en bra mentalitet där som jag gillar. Dom kommer inte gå lika bra som förra säsongen, men inte heller behöva kvala. Modo blir ett mittenlag tror jag.



Helene Martinsens profil i Modo: Sofia Engström.

- Hon är en spelare som trots sin ålder (31 år) tar kliv framåt i sin utveckling hela tiden. Jag såg ”Fia” i Damkronorna förra säsongen och så en stabil back landslaget hade i henne trots att dom hade det tungt… Hon tar så mycket ansvar och är väldigt bra på isen, vilket gör att jag tror att hon blir väldigt viktig för Modo den här säsongen.



Spelarövergångar:

Nya: Erica Rieder University of Minnesota, Sofia Engström Leksand, Gracen Hirschy Leksand, Katia Clement-Heydra Montréal Canadiennes

Förluster: Paula Bergström Long Island University, Ellen Lövgren Skellefteå, Michaela Cava Brynäs, Johanna Olofsson Brynäs, Kaitlyn Tougas HV71, Matilda Elving Slutar, Betty Jouanny Leksand, Matilda Holmberg AIK





SDE Hockey

- SDE har fått kvala flera säsonger i rad, men jag tror att dom kommer nosa på att inte behöva kvala den här säsongen. Där tror jag det kommer att stå mellan SDE och Leksand. Jag tror att SDE är ett lag som många tycker är svåra att möta. Dom har fått in många utländska spelare, på gott och ont enligt mig, men det är svårt att säga något om kvalitén. Nu har dom spelat träningsmatcher mot både AIK och Djurgården och gjort det bra, men träningsmatch är ändå bara en träningsmatch. SDE behöver kontinuitet. Får dom ihop sitt lag så kan dom absolut vara där och slippa kvala, men jag tror inte att dom kommer komma över mittenstrecket.



Helene Martinsens profil i SDE Hockey: Leanne Ganney.

- Lagets kapten. Hon är en hårt jobbande forward som dessutom producerar mycket framåt, både assist och mål. Hon har spelat ett par säsonger i SDE och är en viktig kugge i deras lag.



Spelarövergångar

Nya: Kelty Apperson Calgary Inferno, Jacquie Pierri Klubblös, Alexandra Anderson University of Manitoba, Lindsey Post Calgary Inferno, Felicia Bjälvegård Castleton University, Amy Budde Lake Forrest College, Kelly Murray Calgary Inferno, Julia Yetman Yale University, Pia Pren HK Olimpija Ljubljana, Savine Wielenga Amstel Tijgers Amsterdan II

Förluster: Emma Forsgren Brynäs, Lisa Mattsson TPS Åbo, Agnes Wilhelmsson Studier på Chalmers i Göteborg, Ethel Wilhelmsson Trinity Collage , Elin Olovsson Slutat, Anna Ågren slutar.