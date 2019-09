Något överraskande kom i somras beskedet att Rickard Palmberg lämnar SHL. Istället ska han spela för Zlin i tjeckiska Extraliga. Han har haft problem med en skada under försäsongen, men har kunnat spela de tre sista träningsmatcherna inför ligapremiären ikväll. I genrepet mot Brno i förra veckan blev han dessutom tvåmålsskytt och gjorde totalt tre poäng.

— Varje mål är mycket bra för ditt självförtroende, särskilt i matcher före säsongen. Det ger dig en kick, berättar han i en intervju med Zlins hemsida.



Rickard Palmberg gjorde 31 poäng för Timrå under sin debutsäsong i SHL ifjol. 30-åringen har aldrig spelat utanför Sveriges gränser tidigare och får frågan om han varit hemma i Sverige någonting sedan han anslöt till sin tjeckiska klubb. Han får senare frågan om han planerar ytterligare hemresor under säsongen.

— Under säsongen blir det svårare, vi spelar varje helg. Jag vet inte ännu, jag fokuserar på hockey, inte hemresor.

Palmberg och hans klubb möter Karlovy Vary på bortaplan ikväll i premiären.