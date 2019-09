Kontraktslöse svensken får chansen i NHL-klubben

Fredrik Claesson spelade den förra säsongen i New York Rangers. Men sedan den 1 juli har den förre Djurgårds-backen saknat kontrakt. Nu står det klart att han kommer få chansen att spela sig in hos Carolina Hurricanes.

När klubben idag tillkännagav sin roster till training campen så fanns 26-åringen med där. Han anges som PTO, vilket innebär att han är i klubben på tryout.

Claesson lämnade Sverige och Djurgården 2012 och har sedan dess mestadels spelat i AHL. Men de fyra senaste säsongerna har han totalt fåt chansen 150 gånger i Ottawa och New York Rangers. Nu kan det alltså bli NHL-spel för en tredje klubb i karriären.

Groups for day one of @CanesNHL Training Camp. Team Passion takes the ice at 8:45 this morning. pic.twitter.com/vl75pVhKV5