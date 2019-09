Över 900 NHL-matcher - veteranen tvingas lägga av

Det är en ryggskada som sätter stopp för vidare spel för centern Kyle Brodziak. I en intervju med The Athletics Daniel Nugent-Bowman berättar han att han nu lägger av med ishockeyn.

— Jag vet att jag inte kommer spela ishockey mer, säger han.



Kyle Brodziak draftades av Edmonton 2003 och det var också där han inledde sin NHL-karriär. Efter spel med Minnesota och St. Louis skrev han på ett tvåårskontrakt ifjol med Edmonton. Men nu lägger han alltså av med ett år kvar på det avtalet.



Totalt blev det 917 NHL-matcher och 296 poäng i ligan för Brodziak.

