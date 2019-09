Imorgon drar det igång. SHL-säsongen 19/20 är hos oss inom bara några timmar och nedan delger Henrik Skoglund er sitt tabelltips gällande vår högstaliga.

För 134 dagar sedan besegrade Frölunda Djurgården med i den sjätte SM-finalen inför 13 850 själar på Globen. Imorgon släpps pucken för en ny SHL-säsong och nedan tänkte jag delge er hur jag tror att den 52 omgångar långa serien slutar. På köpet får ni också en spelare från vardera lag som jag är lite extra nyfiken på.

Innan vi drar igång vill jag bara flika in: Satan vad svårtippat det är i år!!! Så läs mitt tips och kasta det sedan i papperskorgen. För så här kommer det högst troligt inte sluta.





14. IK Oskarshamn

Det har pratats om den sämsta nykomlingen sedan Väsby. Men så illa ska det här inte behöva gå. Jag tror att det här gänget kan vara med och nafsa i de flesta matcher, men sett över 52 omgångar tror jag det kommer bli för tufft med en relativt oerfaren trupp. Men det skulle inte förvåna mig det minsta om det blir streckstrid om det hela.



Joakim Thelin kan bli ett utropstecken. Foto: Bildbyrån



Oskarshamn har ett spelsystem som bar frukt för dem ifjol mot på papperet bättre lag. Varför skulle inte det kunna funka även den här säsongen?



Joakim Thelin

Han har gått den långa vägen och som 27-åring gör han nu sin ”riktiga” SHL-debut. Jag tycker han var ”SHL ready” redan i kvalet och det jag sett av honom under försäsongsmatcherna bådar gott inför säsongen som kommer. Thelin med sin aviga spelstil kan bli ett rejält utropstecken. Tro mig.





13. Örebro

Det såg bra ut ett tag. Men sedan tappade man Aaron Palushaj till Davos, samt Rodrigo Abols och Nick Ebert till NHL. Man hämtade in Kerby Rychel, men han lämnade efter bara några veckor. På pluskontot finns dock bland annat Ryan Stoa som nog kommer bli en viktig ingrediens i det här bygget.

Truppen känns aningen för tunn för att hota om slutspel. Egentligen tycker jag de borde kunna undvika kval också. Men vilka lag ska de i så fall ta sig förbi? Kan mycket skickliga tränartrion Niklas Eriksson, Jörgen Jönsson och Christer Olsson lyfta det här gänget till oanade höjder?



Dominik Furch

När Jhonas Enroth anslöt till Örebro mot slutet av fjolårssäsongen så fick man en trygghet längst bak man saknat under flera år. Dominik Furch är invärvad som solklar etta och han har kapaciteten att vara en av seriens främsta målvakter. Han kan faktiskt var skillnaden mellan kval och slutspel för det här laget.





12. Linköping

Nybygge pågår i Östergötland och bland annat har man hämtat in färgstarke Bert Robertsson som ny tränare. Den gamle spelaren Niklas Persson är ny GM och han känns som en vettig karl som vet vad han pysslar med.

Samtidigt tycker jag truppen känns en aning för tunn för att på allvar kunna vara med och hota om en kvartsfinalplats. Men det råder absolut ingen tvekan om att Linköping påbörjat något som på sikt kan visa sig bli riktigt bra. Men i år kommer de inte räcka till.



Max Lindroth

Har under flera år benämnts i positiva ordalag av supportrar och ledare i de klubbar han spelat i. Inledde fjolåret i Hanhals, men värvades i november till Tingsryd där han omgående blev en viktig pjäs på deras blålinje. Nu ska han för första gången spela i SHL och i ett Linköping som håller på att bygga om känns det som han kommer passa bra in. Dessutom ska luckan efter Lukas Bengtsson fyllas, det känns som att Lindroth är ett passande alternativ.





11. Leksand

Sällan har vi sett en sådan väl rustad nykomling som Leksand. Klasspelare som Johan Fransson, Patrik Zackrisson och Spencer Abbott har hämtats in och utöver dessa så har andra kompetenta namn anslutit.



Men det viktigaste av allt är att det verkar råda lugn och ro igen vid Siljans södra strand. Leksands IF känns harmoniskt och jag tror att det är slut på jojo-åkandet mellan allsvenskan och SHL nu. Samtidigt ska man veta att stora delar av truppen lirade allsvenskt ifjol. Så det kan nog vara lite ojämna resultat under säsongens gång. Men kval ska de definitivt undvika.



Sebastian Wännström

Jag har sagt det förr och säger det igen: Wännström är en av seriens smartaste värvningar. För mig är det ett mysterium att han fick så lite speltid i HV71 som han fick. När han matchas kontinuerligt så kommer också poängen. Det tror jag GM Thomas Johansson insett och Wännström lär få sina chanser. Snittar han en poäng per match säsongen som kommer?





10. Malmö

Malmö känns ungefär som ifjol. Varken sämre eller bättre. Då räckte det till en sjätte plats. Problemet, med Malmö-ögon sett, är att många andra lag ser vassare ut än ifjol. Frågan är om tränare Peter Andersson kan lyfta det här laget ytterligare en nivå från ifjol. Jag tror det kan bli svårt.



Samtidigt har man en hel del spelare som det finns mycket potential i. Emil Molin fick hela fjolåret förstört av en skada, vad kan han åstadkomma frisk? Dansken Nicolai Meyer gick och vann den allsvenska poängligan och det känns som att han har knäckt framgångskoden i sin karriär. Carl Persson har haft en hel sommar på sig att förbereda sig efter sitt struliga fjolår. Så möjligtvis kan det här laget klättra några placeringar tack vare individuell utveckling.



Marcus Björk

Utsågs till allsvenskans bäste back för två år sedan och värvades till Örebro. Där fick han inte ut sin fulla potential och bytte till Malmö under fjolåret. Det finns mycket att hämta i Björk och det ska bli väldigt spännande att se om han får ut det på SHL-nivå säsongen som kommer.





9. Brynäs

Gävle-klubben känns riktigt intressanta i år med en rad återvändare i truppen. Dessutom har man hämtat in en rad intressanta allsvenska spelare och på förhand känns det som de har en bra balans i sitt lag.

Anton Rödin är tillbaka i Brynäs.Bildbyrån



Brynäs har påbörjat en vandring uppåt efter debaclet ifjol. Men frågan är om det räcker hela vägen till en kvartsfinalplats?



Anton Rödin

Han har haft några riktigt struliga år bakom sig. Nu är han tillbaka i klubben han tidigare nått stor framgång i och dessutom blir han lagkapten direkt i återkomsten. Endast nya skador kan hindra succén tror jag.





8. Skellefteå

Är inne i en generationsväxling och ser riktigt intressanta ut med unga talanger som Rickard Hugg, Albin Eriksson, Jonatan Berggren och Jacob Olofsson. Lägg till rutin och offensiv skicklighet i Oscar Möller och Joakim Lindström så ser inte detta alls pjåkigt ut.



Men med tanke på den ungdomliga touchen ställer jag mig en smula frågande till om Skellefteå kan hålla en jämn nivå under en hel säsong? Det återstår att se. Det största frågetecknet sätter jag dock för målvaktssidan. Mantas Armalis inleder på skadelistan och i hans frånvaro ska Gustaf Lindvall axla rollen som förstemålvakt. Lindvall är en bra målvakt, men har han kapaciteten att vara bra kväll efter kväll efter kväll?



Niclas Burström

Nej, det blev ingen hit i Växjö efter återkomsten till SHL från KHL. Var landslagsback för bara några år sedan och det ska bli ytterst intressant att se om han hittar tillbaka till den formen nu när han är tillbaka i Skellefteå där han tidigare nått stora framgångar.





7. HV71

Hade en turbulent fjolårssäsong med tränarsparkning och ojämn form. Men till i år har man uppgraderat sin backsida med klassbackar som Eric Martinsson och Johannes Kinnvall. På forwardssidan ser det lite tunnare ut, även om den har höga toppar, och där behöver man nog få utveckling på en del spelare relativt snabbt.



Jag tycker HV är snuskigt svårbedömda på förhand och på försäsongen har de blandat och gett. Med det sagt: Hur mycket tid kommer tränaren Stephan Lundh få på sig om grundserien börjar på samma sätt som försäsongen slutade?



Hugo Alnefelt

Var en av de stora hjältarna när Sverige U18-landslag plockade hem VM-guldet i våras. I skadade Adam Åhmans frånvaro ska Alnefelt agera parhäst till Jonas Gunnarsson och under försäsongen har 18-åringen varit riktigt bra. Håller han den klassen i SHL också så kommer Gunnarsson få det tufft att hålla honom bakom sig.

6. Färjestad

Var ytterst nära att gå till final redan ifjol och jag ser det inte som omöjligt att de gör det i år igen. Har värvat in fina och skickliga namn som Victor Ejdsell och Ville Leskinen. För att nämna några. Men samtidigt har man tappat starka kort som Joakim Nygård och Jesse Virtanen.

Victor Ejdsell är hemma i Värmland igen.Foto: Bildbyrån



Mitt stora frågetecken kring Färjestad är hur man kommer klara av den stora spelaromsättningen som varit. Fixar man det smärtfritt så kan det lika gärna guldjublas i Karlstad till våren.



Victor Ejdsell

Den långe värmlänningen är tillbaka i sin gamla klubb och jag tror att det kommer gynna både honom själv, men också såklart Färjestad. Här har vi en spelare som mycket väl kan vinna poängligan och ta sig hela vägen in i en VM-trupp.





5. Frölunda

Det tillhör minsann inte vanligheterna att en regerande mästare kan mönstra en papperet starkare trupp säsongen efter. Men det är just vad Frölunda kan i år och laguppställningen ser hur smarrig ut som helst med kapten Joel som frontman.

Trots att jag ser det här som den på papperet starkaste truppen i SHL så håller jag ändå igen i mitt tabelltips. Dels lutar jag mig mot historiken då det helt enkelt tillhör ovanligheterna att göteborgarna vinner serien. Men också det faktum att de går in hårt för CHL. Det kan nog komma en och annan svacka under seriens gång. Dessutom ska vi komma ihåg att serien är enormt jämn. Jag sätter också ett litet, litet frågetecken för målvaktssidan. Nu är Johan Mattsson förstemålvakt sedan Johan Gustafsson dragit vidare i karriären. Hur tacklar han det? Men Frölunda är absolut en stark guldkandidat.



Lucas Raymond

Jag såg den här killen för första gången för två-tre år sedan i en J18-match. Trots att han var yngre än alla andra dominerade han på isen. Det här är en supertalang som under Roger Rönnbergs vakande öga kan växa till en rookiesuccé redan den här säsongen.





4. Rögle

Nu har det slagit över, tänker ni. Men...Nej. Det är tredje säsongen i rad nu som jag tippar Rögle högt, men jag tycker att det finns fog för det. Om alla bitar i deras trupp faller på plats. Det finns frågetecken både på målvaktssidan och till viss mån även backsidan. Men forwardssidan är briljant med rutin blandat med talang.

Varje år brukar bjuda på någon ”dark horse” som går bättre än förväntat i grundserien. Ifjol var det Luleå, i år är det Rögle som blir det laget.

Niklas Hansson

Det är många spelare jag är nyfiken på i Rögle. Hur klarar Oskarshamns kvalhjälte Christoffer Rifalk sin debutsäsong i högsta serien? Blir Dennis Everberg det offensiva loket? Fortsätter Ted Brithén som han gjorde ifjol? Men mest nyfiken är jag ändå på backen Niklas Hansson som efter tre tunga säsonger i andra klubbar nu återvänder till hemtrakterna. Vad kommer det göra för hans spel och självförtroende?





3. Djurgården

Fjolårets SM-finalister har tappat en hel del spelare, men förstärkt med ännu bättre. Med Patrik Berglund in i laget så ser laget ruggigt vasst ut och det luktar final lång väg om det här gänget.

Patrik Berglund gör SHL-debut under lördagen.Foto: Bildbyrån



Det är inte bara forwardssidan med Berglund, Jacob Josefson och kompani som ser vassare ut än ifjol. Även backsidan har fått en uppgradering. Dock är målvaktssidan ett stort frågetecken. Kan Niklas Svedberg axla Adam Reideborns mantel. Eller blir det till och med så att Robin Jensen snor åt sig förstaspaden?

Alexander Holtz

Ännu en supertalang och vad jag sett av honom under de CHL-matcher jag sett under de senaste veckorna så känns han absolut mogen för SHL. Tampas med Raymond om att väljas först av de båda i sommarens NHL-draft och det kan bli en intressant kamp att följa under säsongen.





2. Växjö

Kommer man verkligen tillåta sig att göra två sämre säsonger i rad? Jag tror inte det och hela organisationen verkar brinna av revanschlusta efter det försmädliga uttåget redan i kvartsfinal ifjol. Man har förstärkt laget på ett fint och genomtänkt sätt. Bland annat saknades det mål ifjol. Det verkar man nu råda bot genom kanonvärvningen av Richard Gynge.



Men det finns andra smaskiga förvärv också. Emil Pettersson, Jakob Forsbacka Karlsson (Huuuur ska hans namn få plats på tröjan?), Mathew Bodie...Det här ser riktigt vasst ut.



Tim Erixon

Backen spelade tre raka JVM som junior och sågs som en av våra större talanger. Men han har inte riktigt fått det att lossna och efter åtta år i Nordamerika känns han nästan lite bortglömd. Har potential att bli general i Växjös försvar. Kommer han att ta den positionen?





1. Luleå

Luleå var en maskin ifjol, men Frölunda lyckades hitta ett motmedel i semifinalen. I år ser man på papperet starkare ut än ifjol och förmodligen har man lärt sig en hel del av seminfinaltorsken. Med tränaren Thomas Berglund i båset så kommer spelarna göra allt för att följa spelsystemet och arbeta stenhårt i varje match.

Det känns som att det är Luleås år i år. Förutom att jag har dem som seriesegrare så är de även min guldkandidat.

Joel Lassinantti

Hittade tillbaka till storformen ifjol och till den här säsongen får han dessutom David Rautio som parhäst. Rautio kan på ett mer akut sätt än Niklas Rubin kunde ifjol flåsa Lassinantti i nacken och det ska bli intressant att se vad utfallet blir av det. Blir Lassinantti rent av landslagsmålvakt nu?