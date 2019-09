TV: "Att försöka bli en Ryan Lasch... Den tiden är förbi"

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under åtta A-lagssäsonger med Frölunda gjorde Nicklas Lasu sig känd som en laglojal gnuggare som var jobbig att möta. Speciellt många poäng ramlade det däremot inte in på kontot per säsong. Det var en av anledningarna till att han inför säsongen 2017/18 valde att flytta "hemifrån" för första gången.

Ny klubbadress blev finska maktfaktorn Kärpät, där Lasu fick en mer framträdande roll än han hade haft i Frölunda. Det utmynnade i två produktiva säsonger där han även fick vara med att vinna det finska mästerskapet med klubben från Uleåborg 2018.

Efter en missad möjlighet att upprepa guldet – Kärpät föll mot uppstickaren HPK i vårens final – flyttade Lasu hem till Göteborg igen. Inför lördagens SHL-comeback i Scandinavium, där Frölunda möter Brynäs, satte Kajsa Kalméus sig ned med den snart 30-årige forwarden för att få insyn i hur hans karriär lyfte i Finland. Men också hur han ser på att vara hemma igen.

