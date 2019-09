Uppgifter: Patrik Laine har nobbat storkontrakt

Den finländska stjärnan Patrik Laine står fortfarande utan kontrakt. Den giftige målskytten är ett av de största namnen som fortfarande inte är spelklar inför nästa säsong.

Under sommaren har uppgifter kommit fram som säger att Laine och Winnipeg Jets inte ska vara nära varandra i kontraktsförhandlingarna. 21-åringen har även öppnat för att lämna den kanadensiska klubben.

– Du vet aldrig. Det är trots allt business. Man vet aldrig var man kommer att spela nästa säsong. Jag är beredd på vad som helst, sade han i augusti enligt YLE.



Nu kommer det nya rykten om hur förhandlingarna går.

Enligt Fox Sports Andy Strickland ska Winnipeg nyligen ha skickat ett kontraktserbjudande till Patrik Laine. Strickland skriver på Twitter att Jets föreslog ett kortare kontrakt på bara några år värt fem miljoner dollar, nästan 50 miljoner, per säsong.

Kräver mer pengar

Detta erbjudande ska Laine och hans läger ha skjutit ner ganska omgående. Problemet ska inte ha varit längden på kontraktet utan pengarna.

Winnipeg made a recent short-term offer to RFA Patrik Laine in the $5 million per year range (less than $6). Term isn’t the issue in getting him signed. Will need to come up on money #gojetsgo — Andy Strickland (@andystrickland) September 12, 2019 Winnipeg Jets är en av klubbarna som har det tajtast med lönetak. Förutom Laine har de även stjärnforwarden Kyle Connor som just nu står utan kontrakt. Då har de även gjort sig av med spelare som Jacob Trouba och Kevin Hayes för att göra mer plats.

Förutom Laine står även flera andra av NHL:s stora stjärnor just nu kontraktslösa, bland annat Mitchell Marner, Mikko Rantanen, Charlie McAvoy, Matthew Tkachuk och Brock Boeser.

Förra säsongen gjorde den 21-årige finländaren 50 poäng (30+20). Det var hans lägsta notering hittills i NHL-karriären. Hans starkaste säsong var året innan då han sköt 44 mål och stod för 70 poäng på 82 matcher.