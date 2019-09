Backstjärnan säkrad – får mer än en halv miljard kronor

Jared Spurgeon har lite i skymundan vuxit fram till en stjärnback i NHL. Den kortvuxne kanadensaren satte personbästa med 14 mål och 43 poäng på 82 matcher förra säsongen och har haft en framträdande roll på Minnesota Wilds blålinje under många år.

När 29-åringen nu var på väg in i sista året på sitt kontrakt med klubben har det varit oklart huruvida han skulle bli kvar eller inte. Till sommaren 2020 hade han kunnat gå ut och testa free agent-marknaden. Men det gör han inte.

På lördagen kom Spurgeon och Wild nämligen överens om ett nytt sjuårskontrakt värt 53,025 miljoner dollar. Det motsvarar 509 miljoner svenska kronor.

BLIR BÄST BETALD I LAGET

Kontraktet har en lönetaksträff på 7,575 miljoner dollar. Det gör Jared Spurgeon till Minnesota Wilds bäst betalda spelare när kontraktet kickar in säsongen 2020/21.

I sitt nuvarande kontrakt har Spurgeon en årslön på i snitt närmare 5,2 miljoner dollar.

Backstjärnan draftades ursprungligen av New York Islanders i sjätte rundan 2008. Han sajnades aldrig av klubben, utan tog sig in i NHL med Minnesota efter att klubben bjudit in honom till sitt träningsläger inför säsongen 2010/11. Sedan dess har han spelat närmare 600 NHL-matcher för Wild.

Av det nya kontraktet att döma lär det bli några till.