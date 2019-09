Luleå redo för superpesten: 'Får inte bli distraherade av honom'

Mötena mellan Luleå och Växjö blev några av vårens SM-slutspels allra hetaste. Detta till följd av en händelse i grundseriens sista match, då Växjös forward Brendan Shinnimin anklagades för att filma av Luleå-klacken, vilket Shinnimin svarade genom att räcka långfingret till klacken.

När SHL-säsongen drar igång på lördagen är det fjolårets kvartsfinalmotståndare som ställs mot varandra direkt i öppningsmatchen.

Jack Connolly, som går in på sin andra säsong i Luleåtröjan, medger att Shinnimin tog sig in under skinnet under fjolårets slutspel. När lagen möts igen på lördagskvällen ska det inte få ske igen, menar 30-åringen.

– Det har vi ju sett att han kan vara den där killen som spelar på gränsen och försöker komma under ditt skinn för att du ska tappa fokus. Och jag kan tänka mig att han spelar ännu bättre när han lyckas få någon spelare ur balans. Men vi vet att vi inte får bli distraherade av honom och dras med i det han försöker göra utan vi måste fokusera på vad vi ska göra, säger Connolly i lördagens NSD.

TROR INTE PÅ NÅGRA STÖRRE PROBLEM

Luleå-lägret har dragits med en del sjukdomsbesvär under veckan, men ska enligt rapporter ha läget ljusnat upp inför kvällens match. Sedan tidigare står det klart att backen Joonas Jalvanti missar premiärmatchen.



Kommer norrbottningarna upp i normal standard ska kvällens match mot Växjö inte bli några större problem, enligt Jack Connolly.

– Så länge som vi fokuserar på den defensiva biten och är stabila framför mål så tror jag inte att det blir något problem, säger han.



Premiären mellan Luleå och Växjö spelas i Coop Norrbotten Arena och har nedsläpp klockan 18:00.