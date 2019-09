När Dallas Stars valde finske backen Julius Honka redan som 14:e spelare totalt i NHL-draften 2014 såg man en framtida storback som skulle vara en given del av Stars blålinje under den överskådliga framtiden.

Riktigt så bra har det inte fallit ut för den spelskicklige backen, som under sina fem år i organisationen har Honka bara spelat 87 NHL-matcher. Förra säsongen var Honka uppsatt på läktaren flertalet gånger av huvudtränaren Jim Montgomery.

Nu är Honka på väg bort från Stars.

"VI FÅR TITTA PÅ EN LÖSNING"

När Dallas träningsläger drog igång under fredagen fanns Honka inte på plats, trots att han kontrakt även över den kommande säsongen. Nu meddelar Stars general manager Jim Nill att Honka och hans agent Todd Diamond begärt att finländaren ska bli borttrejdad.

– Han har bett om att bli trejdad, så jag har sagt till hans representater att vi får titta på en lösning. Jag har pratat med en del lag och vet hur de ställer sig till honom. Julius kände att det inte var lämpligt att vara här som en distraktion och det respekterar jag, säger Nill till Dallas News.

Honka är inte den första unge finländaren som begärt att bli borttrejdad under NHL:s off season. Tidigare i somras gjorde Edmontons Jesse Puljujärvi klart att han inte ville återvända till Oilers och har i stället valt att spela hemma i Kärpät under tiden klubben jobbar på en lösning.

Dallas drogs med en del skadeproblem på backsidan förra säsongen, men i stället för att ge Honka en chans valde man att trejda till sig Jamie Oleksiak och Ben Lovejoy.

– Vissa spelare passar in och vissa gör det inte, men så är det i den här sporten och i livet generellt, säger Nill.

– Jag vill inte skylla allt på dem (Dallas) för att det här inte fungerade, det är vad det är. Nu är det dags att gå vidare, säger Honkas agent Todd Diamond.