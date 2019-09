Utsedd till lagkapten – sedan sköt han IKO:s första mål i SHL

IK Oskarshamn fick en rolig start på sitt SHL-äventyr. Och det tack vare en nybliven lagkapten.

Det är mindre än två veckor sedan Johan Alm skrev på för nykomlingen efter att ha fått lämna Skellefteå. I dag var han tillbaka i hemstaden – och blev målskytt direkt, med ett "C" på bröstet.

Alm, som hade en nolla i målprotokollet efter 52 grundseriematcher med Skellefteå i fjol, prickade in 1–0 framspelad av Henrik Nilsson och Filiph Engsund med 91 sekunder kvar av första perioden.

– Det hör inte till vanligheterna, det kan man lugnt säga, sade han till C More efter målet.

– Det är spel fyra-mot-fyra, vi vinner teket och jag får komma ned där i bra position. Sedan tror jag att deras back skymmer "Gurra" (Gustaf Lindvall) lite grann så han hjälper till på traven.

Det var den 3 september som IKO gjorde klart med 27-åringen, som har gjort 261 SHL-matcher med Skellefteå.

– Jag har varit nere en vecka och är tillbaka här igen, skrockar han.

– Det har varit fram och tillbaka, men det är en bra start och det känns bra. Det är en riktigt härlig grupp också.

Matchen pågår.