Erbjudandet till poängsprutan - ett skambud?

Häromdagen skrev Mitch Marner på ett sexårskontrakt värt närmare elva miljoner dollar per år och det ses som måttstocken för de övriga kontraktslösa storstjärnorna. En spelare det läckt ut väldigt lite information kring är Tampa Bays poängspruta Brayden Point.

Point har smugit sig upp till att bli en av NHL:s bästa offensiva spelare och har gjort 66 respektive 92 poäng de två senaste säsongerna, och gjort 32 samt 41 mål. Med bara veckor kvar till NHL-premiären går 23-åringen alltjämt utan kontrakt.

Nu har Pierre LeBrun luskat fram vilket bud Tampa Bay har erbjudit storstjärnan. Han har fått ett erbjudande om att ta ett treårskontrakt värt, i sammanhanget, blygsamma 5,7 miljoner dollar per säsong. De så kallade brokontrakten har av naturen en lägre lönetaksträff och Tampa Bay brukar komma billigare undan på grund av att Florida inte har någon inkomstskatt. Därför har superstjärnor som Victor Hedman, Steven Stamkos och Nikita Kutjerov tagit kontrakt som egentligen ligger under deras marknadsvärde. Tampa Bay har omkring nio miljoner dollar i lönetaksutrymme.

Men Point, som slutade sexa i skytteligan och tolva i poängligan i NHL förra säsongen, nobbade budet och enligt Pierre LeBrun står parterna alltjämt långt ifrån varandra. Fortsättning följer...

Now let’s see how the Marner contract impacts other negotiations. It’s believed Tampa’s last offer to Brayden Point was around three years and $5.7 M AAV... both sides far apart.