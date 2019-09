'Han såg bra ut - en smart spelare'

– Han är en typ av spelare som alltid är rolig att titta på och spela med, säger Hart Trophy-vinnaren från 2018.

New Jersey går in i en viktig säsong. De har storsatsat med värvningar som Wayne Simmonds, Nikita Gusev och förstås P.K. Subban. Dessutom har de fått in Jack Hughes och Taylor Hall är tillbaka efter en lång skadefrånvaro och går in på det sista året på sitt kontrakt.

En svensk har under sensommaren också visat sig vara aktuell för att slå sig in i laget: Jesper Boqvist. Han utnämndes till en "NHL-spelare" av assisterande general manager Tom Fitzgerald tidigare i veckan och hyllas nu också av tidigare nämnde Hall.

"En smart spelare"

När New Jerseys träningsläger nu dragit igång har Jesper Boqvist visat sig hålla klassen även bland alla stjärnor.

– Han såg bra ut. Han gav mig några minus i början, säger Taylor Hall om Boqvists debutdag i ett videoklipp på klubbens twitterkonto.

– Han ser ut som en smart spelare och det går fort så fort pucken träffar hans klubba. Han är en typ av spelare som alltid är roliga att titta på och spela med. Det var en bra förstadag för honom, säger 2018 års MVP i NHL.

Jesper Boqvist gjorde förra säsongen 35 poäng på 51 matcher i Brynäs.