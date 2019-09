KLART: Backstjärnans nya kontrakt påskrivet

Efter Zach Werenski och Ivan Provorov har nu ännu en av de tunga backstjärnorna som gått utan kontrakt säkrat sin framtid. Charlie McAvoy har nämligen skrivit på ett nytt treårskontrakt med Boston Bruins, rapporterar Bob McKenzie på twitter.

McAvoy får en lönetaksträff på 4,9 miljoner dollar vilket är precis under den lön Zach Werenski fick hos Columbus. Werenskis treårsavtal var nämligen värt fem miljoner dollar per säsong.

Charlie McAvoy har gjort två säsonger i Boston och har på 117 NHL-matcher gjort 60 poäng från sin backplats. Han var också en av de bärande spelarna i det lag som gick till Stanley Cup-final och föll mot St. Louis i våras.

En efter en har de unga stjärnorna nu skrivit på sina nya kontrakt. Nu är det bara ett fåtal som inte gjort det. NHL-klubbarnas träningsläger drog igång tidigare i veckan.

Charlie McAvoy has agreed to terms with BOS. Three-year deal, $4.9M AAV. Very similar to Zach Werenski’s three-year, $5M AAV deal with CBJ. McAvoy could make up the $300K difference because his Year 3 salary, and Qualifying Offer base, is $7.3M, $300K more than Werenski’s.