Patrik Berglunds nervösa SHL-debut: "Då vet man att man lever"

Patrik Berglunds SHL-debut är avklarad.

Trots en diger meritlistan erkänner storvärvningen att första ligamatchen med Djurgården blev en nervös upplevelse.

– När man ser fram emot något väldigt mycket, då blir det pirrigt när det äntligen är dags, säger 31-åringen efter segern mot Linköping.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Över 700 matcher i NHL samt VM- och OS-meriter – men inte en enda match i SHL.

Åtminstone inte förrän i går kväll.

Efter fjolårets jobbiga tid i Buffalo Sabres, där han vantrivdes så illa att han bröt NHL-kontraktet och flyttade hem, fick Patrik Berglund äntligen skrinna in på Hovet i sin första SHL-match med nya klubben Djurgården.

– Det var hur roligt som helst, grym atmosfär och målet var att komma härifrån med tre poäng. Det var en stabil match, säger han efter 4–2-segern mot Linköping.

Berglund hade en del heta chanser, men lyckades inte få dit pucken bakom Jonas Gustavsson. Han var ändå nöjd med hur matchen utvecklade sig för hans egen del.

– Jag tycker det var helt okej. Jag var rätt nervig inför matchen, men ju längre matchen gick, ju mer kom jag in i det sätt jag ville spela på. Det är godkänt, säger han och utvecklar resonemanget om sin nervositet:

– Det var länge sedan man spelade en riktig match med sådan grym atmosfär. Sedan när man ser fram emot något väldigt mycket, då blir det pirrigt när det äntligen är dags. Då vet man att man lever.

OVANT ATT SPELA PÅ KANTEN

Berglund bildade förstakedja med Jacob Josefson och Mattias Guter. Förhoppningen från lagledningens sida är att Berglund och Josefson ska finna ljuv kemi tillsammans och bli ett av ligans stora radarpar.

– Det är otroligt kul att spela med honom. Han är otroligt smart, alltid på rätt ställe och hela den biten, säger Berglund om Josefson.

– Fortfarande handlar det för oss om att hitta kemi dag ut och dag in på träningar och matcher. Då kommer vi bli en farlig duo.

Du har mest spelat center under din karriär. Är det svårt att vänja sig vid att spela på en vinge?

– Det är lite mer ovant när det är större is. Då finns det ännu mer is som center att åka runt och hitta luckor på, men vi kompletterar varandra bra och båda kan ta den rollen om det skulle vara så. Det är inte tvunget för mig att vara på vänsterkanten. Man får läsa av situationen helt enkelt.

Under försäsongen hade Patrik Berglund ryggproblem som stoppade honom från spel i några träningsmatcher. Nu känner han att han kommer närmare och närmare hundra procent.

– Det börjar ta sig. Jag loggade många minuter nu och kände mig inte alltför trött, så den biten börjar verkligen ta sig, säger forwarden som stannade på drygt 19 minuters speltid i SHL-debuten.