Trots VM-fiaskot: 'Svensk damhockey är på frammarsch'

På landslagssidan handlar det om misslyckanden på misslyckanden, och en infekterad bojkott. Men på klubblagssidan mår svensk damhockey bättre än någonsin - eller?

– Jag skulle säga att det är världens bästa liga och utländska spelare behövs utan tvekan. Att vi har en Michelle Karvinen, en Jenni Hiirikoski eller Sidney Morin. Att dom väljer att komma till Sverige är ganska stort ändå, säger den tidigare spelaren Helene Martinsen till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Hur mår svensk damhockey? Sällan har damhockeyn i Sverige fått en sådan medial uppmärksamhet som den fått senaste året. Allt har verkligen inte varit någon dans på rosor. Sverige ur A-VM, för många (?) utländska spelare i SDHL, många spelare tvingas eller väljer att sluta och så vidare. Samtidigt finns det en annan och mycket mer positiv sida med TV-sända matcher, nya sponsoravtal för SDHL, fler unga tjejer än någonsin som börjar spela hockey.



Hockeysverige.se satte ihop en liten panel bestående av Luleås guldtränare Fredrik Glader, landslagsspelaren Pernilla Winberg och förra norska VM-spelaren Helene Martinsen. Vi ställde just den frågan – Hur mår svensk damhockey?

- Jag tycker den är på frammarsch, säger Pernilla Winberg som spelat i Damkronorna sedan 2003.

- Vi såg på upptaktsträffen hur många som kommit hit från media, men även det nya sponsoravtalet där DHL gått in. Jag tror det bara kommer gå uppåt härifrån.

- Jag kan bara hålla med Pernilla i det svaret. Jag tycker också att det går framåt jämfört med då jag kom till Sverige 2005. Sedan dess har det hänt jättemycket, säger Helene Martinsen.

Glader:

- När jag kom in första gången, då hade jag bland annat Pernilla i laget, sedan dess har det hänt jättemycket när det gäller ligan. Det har tagits stora steg och i rätt riktning.





"Är en ledarfråga"

Vi får inte fram lika många toppspelare idag som vi fick under början av 2000-talet, vad tror ni det beror på?

Glader:

- Jag har inte satt mig in i just den frågan eftersom jag har fullt upp med mitt jobb i Luleå. En del är att det kanske inte tagits riktigt på allvar senaste åren. Jag tänker då på helheten.



Kan du utveckla det?

- Tjejerna studerar eller har jobb vid sidan av. Det har blivit bättre och bättre senaste tiden, men samtidigt måste vi få in rätt ledare bland unga flickor. Därför blir jag glad att se när Pernilla kör sin hockeyskola, vi i Luleå har hockeyskola liksom även (Maria) Rooth har.

- Sådana verksamheter tror jag är viktigt, men också, som jag sa, att vi får bra ledare kring flickhockeyn så vi kan fostra framtida stjärnor.

Martinsen:

- Fredrik är inne på det, att det också är en ledarfråga, vem man har som tränare. Jag vill också lägga till att det handlar om vilken inställning det är hos tjejerna.

- Rooth och Holst var pionjärer för svensk damhockey. Nu har vi Pernilla som fortfarande spelar. Jag tycker att det var en annan inställning hos dom äldre än vad det är nu. Nu kanske jag är lite för hård, men jag kan tycka att det är lite för bekvämt ibland. Det är mycket upp till var och en vad man vill med sin hockey, hur mycket tid och energi man vill lägga ner.

- Som Fredrik sa så studerar eller jobbar tjejerna även om det idag är det mindre av det. Förut var det verkligen mer så. Ändå fick vi fram ledande spelare.

Helene Martinsen.

"Måste ha en bra liga"

Pernilla Winberg:

- Med den ligan vi har idag måste det vara rätt miljö och tränare. När jag var yngre och om vi ser till Rooth och Holst-generationen spelade många med killar och fick kanske sin attityd därifrån, att vilja tävla. Då kommer det mycket inifrån, precis som Helene sa.

- Det var inget bekvämt utan det var tufft där ute. Dom som samlades i landslaget då visste vad som krävdes för att prestera. Nu har vi en riktigt bra liga istället och en helt annan miljö än innan. Då måste vi våga tävla och det måste, som sagt var, komma inifrån, men också att man får hjälp från ledare och rätt förutsättningar.



Vi har kanske världens bästa liga i Sverige, men vi har även drygt 90 utländska spelare i ligan, är det på gott eller ont?

- Jag tycker det är positivt, säger Pernilla Winberg som debuterade i Limhamns A-lag som 13-åring.

- Ska vi tävla på högsta nivån måste vi ha en bra liga. Vill vi ha världens bästa liga så måste vi ta in dom bästa spelarna. Sedan kanske det är en känslig nivå när vi kommer in på det här med att spela egna spelare.

- Vi måste också våga utmana och träna stenhårt för att ta en plats. Måste du träna med killarna för att ta en plats i SDHL så gör det för när du kommer internationellt möter du dom här tjejerna. Kan du inte ta en plats i någon liga mot dom så kommer du inte prestera bra mot dom internationellt heller eftersom dom är så pass bra spelare.

Martinsen:

- Det är jättebra med utländska spelare, definitivt. Du är inne på att det är en av världens bästa ligor. Jag skulle säga att det är världens bästa liga och utländska spelare behövs utan tvekan. Att vi har en Michelle Karvinen, en Jenni Hiirikoski eller Sidney Morin. Att dom väljer att komma till Sverige är ganska stort ändå.

- Sedan tror jag att det är en svår balansgång med att dom yngre får stå mycket åt sidan. Ibland har vi tagit in medelmåttliga utländska spelare som kanske inte behövts. Samtidigt måste då svenska spelare våga ta klivet och träna det här extrapasset.

- Många drar på sig en tröja i SDHL, till och med landslagströjan, och nöjer sig med det. Men man måste också då göra skillnad, våga vara den här ledande spelaren.

"Som att vi bromsar utvecklingen av SDHL"

Fredrik Galders Luleå har en rad utländska världsspelare i sitt lag, men är inne på samma linje som Winberg och Martinsen.

- Vi har världens bästa liga. Sätter vi begränsningar på antalet utländska spelare är det som att vi bromsar in utvecklingen av produkten SDHL. Jag tror inte det skulle gynna svenska landslagsspelare i form av Pernilla, Emma Nordin och dom här tjejerna när det gäller att få den här utmaningen att möta världsspelarna som vi har i ligan.

- Jag tycker fokus ska ligga på att ta ansvar för serierna under SDHL. Det vill säga att det måste göras någonting åt Division 1. När nu nya NIU-verksamheter kommer till kanske vi kan skapa en juniorliga så vi får en bra utveckling och tryck underifrån och får den här naturliga övergången av spelare, men också det här som Pernilla är inne på, att vi får tävlingen.

- Nu kan jag bara tala för Luleå men vi har haft NIU-spelare med på alla träningar och en del har även spelat matcher med oss. Det vi som ledare vill förmedla är att ta rygg på våra förebilder, kolla på hur dom förbereder sig och tävlar. Det har till och med varit duster mellan NIU-spelare och stjärnspelare under vissa övningar. Att man fostras in i att ska du komma in i det här omklädningsrummet så är det här vad som gäller.

Guldtränare Glader.



Erica Udén Johansson sa i en intervju med hockeysverige.se att steget från 15-16 års ålder upp till SDHL idag är för stort. Håller ni med henne om att det är ett stort problem?

Glader:

- Ja, det tycker jag också. Vi vill ha så många utövare som möjligt inom svensk damhockey både på Division 1 och juniornivå. Just därför tycker jag att man ska skapa en serie på juniornivå eller inom NIU-verksamheten. Då kanske vi automatiskt kan få en attraktiv juniorliga, men också bedriva en bra Division 1-serie. Det är ett stort steg och något vi måste se över.

Martinsen:

- Sedan tror jag att spelare som tar det här klivet när man är 14, 15 16 år och tidigt får ett OS och VM, att man nästan blir lite mätt.

- Det är också viktigt att man fortsätter jobba med dom här spelarna. Pernilla är ett bra exempel som började tidigt i landslaget men fortfarande kör på fast hon idag är 30 år. Hon är den som kör det här lilla extra hela tiden och ännu inte är mätt.

- Vi måste försöka behålla tjejerna som gör en tidig debut i landslaget för att få dom som ska ta det här steget att förstå hur dom ska göra det.

- Dessutom, när vi är inne på Division 1 så är den serien inte bra. Det tycker jag vi ska våga säga. Här måste vi bli bättre i Sverige tror jag.

En enda division 1-serie = lösningen?

Att köra en Division 1-serie kan det vara svaret på att höja kvalitén på landets andraserie?

Glader:

- Ekonomiskt sett tror jag det kan bli tufft, men jag tycker att man ska börja titta på om vi i alla fall bara ska ha två serier eller hur man vill göra.

- Tittar vi uppe i norr så har vi Modo, Luleå, Skellefteå och Björklöven. Nu hoppas jag Björklöven får ihop det. Att bara ha fyra lag i en serie är jättesvårt. Vi har fått utmaningen att se till att ha vårt Division 1-lag i en pojkserie för att få kontinuiteten på x-antal matcher som vi tycker spelarna ska ligga på varje säsong.

- Det är också ett ekonomiskt ansvar som vi klubbar måste se till att lösa. Man är ganska snabb inom damhockeyn att kasta saker under bordet bara för att det kostar lite pengar. Vänd på det istället, se möjligheten till att hitta nya pengar och samarbetspartners som är villiga att hjälpa till.

Foto: Ronnie RönnkvistLova Blom

Kan en serie där NIU-gymnasierna möter varandra ett antal gånger under säsongen vara ett steg i utvecklingen?

Martinsen:

- Ja, det tror jag. Alexander Bröms, som är anställd av förbundet, kommer vara en utvecklare inom dam och kommer jobba med NIU. Han kommer jobba med dom lite yngre spetsspelarna som behöver en liten skjuts i rätt riktning. Det är jättebra att förbundet tagit tag i det i alla fall och att det händer något därifrån också.

Glader:

- Det finns idag sex NIU och nu finns det en möjlighet att göra en serie utav det. Även om vi och Djurgården är inne på första säsongen vet jag att vårt Division 1-lag består av närmare 30 spelare. 90 procent av dom är juniorer.

- Behövs det NIU-verksamhet för att bedriva en juniorserie så tror jag dessutom att man kan godkänna x-antal överåriga som är med där och spelar.

De slår igenom

Vilka förväntningar har ni på den här säsongens SDHL?

Winberg:

- Jag tror att det kommer vara en tajt serie. Många spelare har flyttat och bytt klubbar. Sedan tror jag det är bättre förutsättningar på dom flesta hållen. Dessutom ett nytt TV-avtal som gör att SDHL kommer vara en bra produkt den här säsongen.

Martinsen:

- Jag har höga förväntningar på SDHL och håller med ”Pilla” om att det kommer bli en tajt serie. Luleå kommer vara ett ledande lag, som dom alltid varit, men många lag kommer ta upp kampen mot dom, vilket jag tycker är bra.

Glader:

- Ser vi på det stora hela kommer ligan bli bättre. Många lag har fått bättre förutsättningar samtidigt som klubbar gått in och stöttat för att tjejerna ska få bättre möjligheter, vilket jag tycker är superviktigt och jätteroligt.

- Det kommer bli en superhård serie samtidigt som jag är väldigt glad över att se det här med Tv-rättigheterna och att DHL går in. Det är mycket som händer nu och som vi kommer ha nytta av framåt.

Martinsen:

- Att vi nu kan se alla matcher på Cmore är jätteroligt…

Glader:

- Nu får småtjejer se sina förebilder på TV. Förebilderna finns i rutan så du har möjligheten att se Pernilla, Jenni Hiirikoski, Sidney Morin och så vidare. Det blir en helt annan grej och det ska bli spännande att se hur flickhockeyn kommer påverkas av det.

Winberg:

- Det kommer inspirera dom yngre. Det är vad vi sa om landslaget också, att det finns förebilder där, att spelarna där syns, att det är något positivt och att man ser upp till tjejerna som spelar där.

- Jag tycker att det här känns riktigt bra med Tv-avtalet, sponsorer och så vidare.

Lova Blom tippas slå igenom.

"Är en ledarfråga"

Innan vi stänger för idag, vem tror ni kommer få sitt genombrott i SDHL den här säsongen?

Glader:

- Lova Blom. Hon är en talang och potential. Med rätt omgivning och stöttning från ledningen tror jag hon kommer bli otroligt bra.

Martinsen:

- Josefin Bouveng och Sofie Lundin, men dom tog steg redan förra säsongen. Om dom tar ett kliv till så kommer dom definitivt vara med där uppe…

Winberg:

- Jag säger Tindra Holm i Modo.