ENGLUND: Uppsnappat under upptaktsträffen Idag 20:21

Under måndagen gick HockeyAllsvenskans upptaktsträff av stapeln. På plats var naturligtvis Hockeysverige.se:s allsvenska expert Joakim Englund. Här delar han med sig av sina spaningar från dagen.

Den hockeyallsvenska upptaktsträffen stökades undan tidigare under dagen. Alla lag var närvarande och representerades av en ledare och en spelare. Dessutom var domaren Johan Nordlöf närvarande och pratade om nya regeländringar där största skillnaden är att ligan infört fyrdomarsystem till den här säsongen. Han informerade även om smärre justeringar i reglerna där domarkåren bland annat kommer slå av fler icingar än tidigare då 50/50-situationer kommer att frias.

Spelbolaget Unibet var på plats och visade lite odds för den stundande säsongen, bland annat:

Vinnare: 1) MoDo–2,75 2) Timrå–5,50 3) Västerås–6,75 14) Tingsryd-76,00

Skyttekung: Jonathan Dahlén 4,00 Fredrik Forsberg 8,00

Lag i finalserien: MoDo-Timrå 3,75

Lag på negativ kvalplats: KIK-KHK 12,00

På scenen ledde Cmores representanter i form av Lars Lindberg och Mike Helber tillställningen med van hand. Spelare och tränare intervjuades och det var väl ingen större skräll att det rapades en hel del klyschor.

Upptaktsträffens roligaste var annars Vita Hästen som fintade hela den samlade journalistkåren genom att, inför upptaktsträffen, skriva upp både lagkaptenen Jesper Samuelsson och István Bartalis som representanter från spelartruppen. Backen Jacob Spångberg var istället den spelare som dök upp vid Tony Zabels sida. Den finten ställde självaste Lars Lindberg så till den grad att han frågade Spångberg om Vita Hästens struliga fjolårssäsong. Problemet var bara att Spångberg av förståeliga skäl hade vissa svårigheter att svara på frågan då han lirade i Södertälje förra säsongen.

Värvar Modo från KHL?

Det som var mest intressant för undertecknad var annars det efterföljande minglet av journalister, spelare och ledare. Här följer ett axplock av det jag snappade upp:

Björklövens lagkapten Fredric Andersson står inför sitt sista år på sitt treårskontrakt med Umeålaget. Han verkade taggad inför säsongen och pratade om att både laget och han själv skulle ta ytterligare kliv i utvecklingen. Förutom att leda sitt lag till en framskjuten placering i tabellen siktar han personligen på att överträffa senaste säsongernas poängskörd som legat på strax över 30 pinnar.

Vid samtal med MoDos coach Björn Hellkvist passade jag på att fråga honom om situationen med Tobias Viklund som tränade med MoDo i början av augusti men som just nu är klubblös. Det faktum att MoDo endast har sju backar på kontrakt gör situationen synnerligen intressant. Ett MoDo som dessutom är topptippad bland en, i princip, enad journalistkår och även hos spelbolagen. Björn menade på att man redan i dagsläget har en mycket bra backsida och har dessutom möjlighet att plocka upp riktigt duktiga backar från egna juniorleden. Han påpekade att om man ska plocka in något på backsidan ska den spelaren vara en ganska given pjäs i laget. Jag frågade om den pjäsen skulle kunna vara Viklund varpå Björn nämnde att det mycket väl skulle kunna vara så. Viklund har nämligen fått ett kontraktsförslag som med allsvenska mått mätt är bra men det konkurrerar självfallet inte med vad många klubbar i Europa kan erbjuda. Ur allsvenska ögon och inte minst ur MoDo-ögon blir det väldigt intressant att följa Viklunds nästa drag. Ger han sig ut på ett nytt äventyr eller förstärker han den redan starka MoDo-truppen?

Är Dahlén lika bra som för två år sedan?

Karlskronas passningsgeni och nyvalde lagkapten Niklas Johansson var taggad över uppgiften. Ett Karlskrona som för övrigt idag gick ut med att Mats Lusth tar över efter Phil Horsky som hastigt och lustigt lämnade klubben i förra veckan. På frågan hur hög en flippmacka ska vara för att få kallas ”hiss” svarade Niklas att det fortfarande är knähöjd som gäller på passet för att få kallas hiss. Skönt att höra.

Almtunas lagkapten Per Svensson gled anonymt in på upptaktsträffen. Anonymiteten berodde på att Per skalat av sitt vildvuxna och imponerande skägg (allsvenskans bästa?). Motiveringen till skägglösheten var; med tanke på utfallet av föregående säsong var det tvunget att ske en förändring.

Annars var det Hockeyallsvenskans största stjärna Jonathan Dahlén som stod i centrum. Dels fick han en flådig presentation på scenen med videoklipp från säsongen när han bar Timrå på sina axlar hela vägen till SHL. Den stora frågan, efter en stukad säsong i Nordamerika, är om det är samma Jonathan som nu vänder åter till Timrå? Enligt både honom själv och tränare Fredrik Andersson var båda övertygade om att en glad och välmående Jonathan kommer att leverera i stor stil även i vinter. Med andra ord är det bara för oss hockeyälskare att hålla tummarna för att så blir fallet. Enligt både spelare, fans och experter så ska vi nämligen återfinna Dahlén i topp både vad gäller poäng- och skytteliga.

Det var oerhört befriande att få träffa BIK Karlskogas Mikael "Daggen" Eriksson på en annan plats än i sarghörnet. Han var glad som en lärka och mungiporna uppåt vilket kändes ovant då jag tror de flesta, inklusive jag själv, har bilden av honom som en tjurig jävel på isen med sarghörnet som sin hemmaborg. Han delade min känsla om att hans BIK har en rolig säsong att se fram emot.

Sammanfattningsvis var det en väldigt mysig stämning där alla tycktes vara tillfreds med försäsongen som vi nu lägger bakom oss. Frågan är om stämningen kommer vara lika mysigt mellan lagen på fredag (på onsdag för AIK-VH) när vi sparkar igång Hockeyallsvenskan.

ÄNTLIGEN!