Fyra och en halv månad efter att Joel Lundqvist höjt Raoul Le Mats pokal mot Globens tak var det i lördags äntligen dags för lite SHL-hockey igen.

Efter vad som känts som en evighet var det i lördags äntligen dags för SHL-hockey i arenorna runt om i landet. Jag själv var på plats i Skellefteå Kraft Arena där jag bevakade mötet mellan Skellefteå och de älskvärda nykomlingarna Oskarshamn, en match som i slutändan slutade med en 5–4-seger i sudden för hemmalaget.

Under den 13 mil långa bilresan mellan Skellefteå hem till Umeå (som jag även måste få protokollföra är E4:ans SÄMSTA sträcka) under lördagskvällen försökte jag sortera ut lite tankar kring dels matchen uppe i Skellefteå, men även kring andra intryck jag fått från de andra matcherna under dagen och kvällen.

Här samlar jag några (tio, för att vara exakt) väldigt spretiga tankar som uppkommit under helgen när jag låtit premiärhelgen landa lite.

1. Philip Brobergs debutshow

Wow, wow, wow.

Att Philip Broberg var en speciell spelare visste nog de flesta redan, men 18-åringens spel i premiären gjorde verkligen ett starkt avtryck på mig. Hans lugn med pucken, viljan att bära pucken upp i banan och sitt självklara lugn på blålinjen i powerplay gav intrycket att det var en ärrad SHL-veteran som stökade av sin typ fjortonde SHL-premiär, snarare än någon som gjorde sin allra första SHL-match i karriären.

Broberg lämnade förvisso premiären poänglös, men hade det inte varit för lite bristande effektivitet i Skellefteås anfallsspel hade den Örebrofostrade backen med enkelhet kunnat få både ett eller två passningspoäng på sitt konto.

Han var även nära på att avgöra matchen med en riktigt elegant soloprestation, när han i slutskedet av den tredje perioden, vid ställningen 4–4, snurrade upp Oskarshamnsförsvaret innan han sånär kunde överlista Fredrik Pettersson Wentzel i gästernas mål.

Nej, Broberg blir definitivt en spännande spelare att följa den här säsongen. Lite bara synd för de svenska hockeysupportrarna att hans sejour i SHL blir ettårig – för nästa säsong spelar han i NHL med Edmonton, var så säkra.

Broberg är såhär nära på att presentera sig i Skellefteå! 👀 #shl #twittpuck pic.twitter.com/bs8pByFnDG — C More Sport (@cmoresport) September 14, 2019

2. Oskarshamn – ingen slagpåse

Jag måste säga att jag verkligen blev imponerad av Oskarshamns insats i premiären. Kvar fanns det där ihärdiga presspelet som gjorde laget så framgångsrikt ifjol och det var på något vis skönt att se att Håkan Åhlund fortfarande vågar spela på samma vis, fastän nivån på motståndarna är högre. Tidigare sportchefen Per Kenttä satt några stolar bort på pressläktaren bara njöt.

Oskarshamn visade att de minsann inte kommer att bli någon slagpåse den här säsongen. Nu blev det "bara" en poäng i premiären efter att man tappat både 2–0- och 4–3-ledningar, men hade det inte varit för att en viss Joakim Lindström gjorde Joakim Lindström-iga aktioner i den tredje perioden hade Oskarshamn med största sannolikhet kammat hem samtliga tre poäng.

Tummen upp, Oskarshamn!

3. Després hjärnsläpp

Nej, skallningen på Albin Eriksson i slutet av matchen mellan Skellefteå och Oskarshamn var inte vacker och skåda. Visst, Eriksson provocerar honom en aning, men det försvarar inte Simon Després idiotiska beslut att skalla honom. I slutändan var det också just Després skallning som sänkte Oskarshamn, då Skellefteå kunde avgöra i det efterföljande powerplayspelet.

I går kom också domen mot kanadensaren, som stängs av i smålänningarnas nästkommande SHL-matcher – en rimlig dom, i mina ögon.

Tummen ner, Simon Després...

4. Johan Alms succéåterkomst

Johan Alm hade inte gjort något SHL-mål under sina två sista säsonger i Skellefteåtröjan, men när han var tillbaka som Oskarshamnsspelare var det så klart han som öppnade matchens målskytte. Hockeygudarna jobbar liksom så. Inför matchen stod det också klart att Alm blir klubbens förste lagkapten i SHL. En händelserik återkomst till Skellefteå för 27-åringen, med andra ord.

5. Unleash Sebastian Wännström!

Jag har alltid varit lite oförstående till den undanskymda rollen Sebastian Wännström fick i HV71 förra säsongen, så när det stod klart att han var klar för spel i Leksand den kommande säsongen växte det något slags hopp hos mig att vi äntligen skulle få se vad han kan går för på SHL-nivå.

Redan i premiären stod 28-åringen för två mål och var således en bidragande orsak till att Leksands premiärfest mot Malmö slutade i dur. Får vi se 30 poäng från Wännströms klubba den här säsongen? Jag tror det.

6. Kritiken mot Malmö?

Matchen mellan Leksand och Malmö försenades med tre timmar efter att Malmö haft strul med att få flygplanet som skulle ta laget till premiärmatchen. Olyckligt, så klart, men den kritik mot Malmö som gick att del av på diverse sociala medier var... oförståelig? Hur skulle Malmö kunna veta att ena motorn inte startade när de skulle till att lyfta? Skulle man åkt dagen innan? Nej, så klart inte. Har man möjligheten att ta flyget upp samma dag som matchen spelas gör man det. Nu blev situationen olycklig, men det kan knappast Malmö lastas för.

Redhawks materialförvaltare Andy Fagerström sa det bra på sin Twitter, tycker jag:

Nästa gång jag vet att jag ska bli försenad ska jag fasen åka dagen innan🙃 — Andy Fagerström (@AndyFagerstrom) September 14, 2019

7. Wow, Brynäs!

Det går inte att INTE säga något om Brynäs succépremiär mot Frölunda i lördags. Wow, vilken insats Gävle-laget stod för och wow, vilka mål man gör!

Att Brynäs kommer vara bättre än förra säsongen är nog de flesta överens om, men att de skulle vara "leda-med-5–0-borta-mot-Frölunda-efter-två-perioder"-bra, nej, det såg jag nog inte komma. Sedan hade väl i ärlighetens namn Frölunda en rätt usel dag på jobbet vilket så klart bidrog till de stora siffrorna (5–2 i slutändan), men jag väljer snarare att se glaset som halvfullt än halvtomt i det här fallet. Hylla de som hyllas bör!

Premiärmatchen lovar mycket för Brynäs, som jag tror kommer att vara med och utmana om en topp 6-plats framåt vårkanten.

8. Örebros premiärknall

Något annat jag inte såg komma var Örebros imponerande bortaseger mot Färjestad i premiären. Närkingarna har tappat tunga namn inför den här säsongen och har väl i ärlighetens namn inte ersatt dem med likvärdiga spelare. Eller?

Ett av lagets mest namnstarka nyförvärv, Tre Kronor-forwarden Mathias Bromé, stod för två mål i segermatchen och visade hur viktig han kommer att vara för laget den här säsongen.

Även om jag har svårt att se att Örebro ska knipa en slutspelsplats den här säsongen måste jag ändå säga att jag ryggade till när jag såg slutresultatet från Karlstad. Mycket imponerande, Örebro.

9. Vem knäcker Luleås defensiv?

Det är inte direkt någon hemlighet att norrbottningarnas försvarsspel är av yttersta klass i den här ligan, men lördagen blev en påminnelse om dess kapacitet efter några defensivt svajiga insatser i CHL-gruppspelet.

I premiären mot Växjö släppte man bara till totalt 20 skott, mot ett lag med forwards som Emil Pettersson, Richard Gynge, Jakob Forsbacka Karlsson och Roman Horák. Stabilt, är ordet att beskriva Luleås försvarsspel.

Luleå blir onekligen ett av lagen att slå den här säsongen och för att göra det måste lagen knäcka "Bulans" defensiva kod. Det finns lag med kapaciteten att göra det, men inte mer än en handfull sådana.

10. Wills drömdebut

Som den målvaktsvurmare jag är så är det alltid kul att se en målvakt gå in och hålla nollan i sin första match. Jag var lite osäker på Roman Will inför säsongen och är väl i ärlighetens namn fortfarande det, men hans insats i premiären mot HV71 lovade ändå gott. Som målvakt kan man inte göra så mycket mer än att stoppa ALLA puckar man får skickade mot sig.

***

Nu rullar SHL-tåget vidare på tisdag med full omgång innan Hockeyallsvenskan drar igång på fredag (bortsett från tjuvstarten på onsdag). Vi har mycket roliga och spännande tider framför oss, hockeyvänner!

