Efter att ha tillbringat nästan hela sin karriär i Djurgården valde Marcus Davidsson att lämna tryggheten i Stockholm för nya utmaningar i Växjö.

För hockeysverige.se. berättar han nu om klubbytet om hur det ska hjälpa honom att ta nästa kliv i karriären.

– Det klaffade inte riktigt i Djurgården sista året där, berättar 20-åringen.



Nu är SHL äntligen igång och flera nyförvärv var i farten direkt i premiäromgången som spelades i lördags.



Ett av dessa nytillskott är Växjös Marcus Davidsson som även fick bli målskytt i sin första SHL-match med Smålandsklubben.

– Väldigt kul, det är ju det här man har gått och väntat på och tränat för. Kul att det äntligen drar igång på riktigt, säger 20-åringen om premiären när hockeysverige.se når honom.

Davidsson har spelat i Djurgården under nästan hela sin professionella karriär. Under sommaren valde dock Stockholmaren att lämna tryggheten bakom sig för att samla på sig nya erfarenheter i en helt ny omgivning.

– Jag kände att jag behöver ta steg i min personliga utveckling. Jag har varit i Djurgården under flera år och jag var nöjd med min tid där men jag kände att det var dags att ta nya steg, flytta hemifrån och komma till en ny miljö där det är lite annorlunda, berättar centern.

"Känner att jag får en större roll här"

Han berättar även att hans roll i laget spelade en stor roll. Växjö kunde erbjuda Davidsson en större roll än vad Djurgården kunde. Han gjorde 27 poäng förra säsongen vilket var en förbättring från de 21 som han stod för året innan. Det var dock inte riktigt det hoppet som han hade hoppats på.

– Det var en magkänsla som jag fick, att jag inte skulle få en stor roll i Djurgården. Det klaffade inte riktigt i Djurgården sista året där. Jag hade ju fortfarande en bra säsong men jag vill ta nästa kliv. Nu i inledningen känns det som att Växjö ger mig bättre möjligheter att utvecklas. Jag har även flera bra vänner här nere, än så länge trivs jag bra, säger han och fortsätter:

– Jag känner absolut att jag får en större roll här. När jag har pratat med Sam (Hallam) så får jag känslan av att om jag bara spelar bra och tar för mig ute på isen så kommer jag att bli belönad med ännu mer istid. Det är något som är väldigt skönt att veta, jag är väldigt taggad på att prestera i varje match och visa vad man går för.

Centern var trots sina 27 poäng inte riktigt nöjd med säsongen i Djurgården och söker därför ett lyft.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



Var det vemodigt att lämna en klubb som du ändå varit i under så lång tid?

– Det är som i arbetslivet. Folk byter arbetsplats efter flera år på samma ställe, det är samma sak här. Jag har haft samma tränare ett tag och ser alltid samma människor, man vet hur allting funkar. Då kan det vara bra att komma ut ur den trygghet och lära sig mer om sig själv samt nya grejer. Det har jag gjort här nere. Det har känts rätt även om det kanske kändes lite oschysst mot Djurgården först men de förstod min situation helt. Jag lämnade inte med sura miner från något håll utan vår relation är fortfarande bra, säger Davidsson.

"Kommer att prestera bättre i år"



Med en större roll så höjs även förväntningarna. Marcus Davidsson hoppas kunna ta flera steg framåt i sin utveckling och bli en bättre spelare. Göra mer mål och står för fler poäng.

– Det känns lite som en nystart. Jag kommer till en helt ny miljö och får se hockey på ett lite annat sätt. De spelar på olika sätt och tränarna tänker på olika grejer. Jag tänker absolut att jag kommer att prestera bättre i år. Jag tror att jag kommer att ta för mig ännu mer och kunna ta flera kliv framåt.

– Jag tycker att min första tid här har varit riktigt bra. Jag stortrivs i laget och med det spelet som Växjö har. Allting känns bra såsom anläggningen och staden. Jag ångrar verkligen inte det här.

2017 draftades Davidsson av Buffalo Sabres i andra rundan av NHL-draften. Därefter har han varit iväg på deras development camp ett par gånger och han har konstant kontakt med klubben. Flytten till Växjö ska hjälpa honom att ta kliv mot NHL. Han har skrivit ett två årskontrakt med Växjö men om han gör tillräckligt stor succé så kanske han åker över till Nordamerika redan nästa sommar.

– Det är definitivt målet att åka över och spela där. Jag siktar helt klart på att göra det i framtiden men sedan om det sker nästa år eller om två år, det får vi får se. Det beror på hur redo jag känner mig och vad jag vill göra. Jag har inte heller superbråttom med att åka över. Jag stressar inte utan när mitt spel är så pass bra att jag har en chans att ta en tröja då blir det aktuellt.

Davidsson nätade direkt i sin Växjödebut och hoppas på fler mål än de tio han satte i fjol. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



Just nu är storebror Davidsson, Jonathan, över i Nordamerika och spelar med sin NHL-klubb Ottawa Senators. Det är något som sporrar lillebror Marcus ännu mer.

– Det är klart att man tänker på det när han är där, att jag också vill åka dit och göra som han gör nu. Just nu har jag mitt fokus här. Det får komma när det kommer och jag hoppas ju såklart att allting går bra för ”Jonte” där borta.

Ställs mot sin förra klubb

Första SHL-matchen med Växjö är redan avklarad, nästa "första" för Marcus Davidsson blir hemmapremiären i Vida Arena. Då blir det ett kärt återseende. Det är nämligen Djurgården som kommer på besök, något som gör 20-åringen extra laddad.

– Det kommer att bli jäkligt kul. Jag är väldigt taggad inför matchen. Det kommer att bli lite speciellt för egen del. Jag känner ju halva laget samt coacherna. Det kommer bli roligt och jag hoppas verkligen kunna göra en riktigt bra match, avslutar Marcus Davidsson.