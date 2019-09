NHL-draftade backen förstärker Hockeyettan-klubben

I våras fick Alfons Malmström chansen att genom ett try out-kontrakt ta en plats i Hockeyallsvenska AIK till den här säsongen. I slutet av augusti kom dock beskedet att 21-årige backen inte skulle erbjudas något kontrakt och sedan dess har norrbottningen sökt ny klubbadress.

VALDES FRAMFÖR JVM-STJÄRNOR

Nu är jakten över, då Malmström under måndagsmorgonen presenterades som Östersunds nya spelare.

– Han är en spännande spelare med bra storlek och en fin hockeybakgrund. Av det vi har sett så kommer Alfons passa bra in i vårat sätt att spela hockey och han har potential att göra stora avtryck i vinter, säger Per Tagesson från Östersunds sportkommitté till klubbens hemsida.

Tidigare i karriären har Malmström spelat juniorhockey i Luleå, Örebro och HV71.

För tre år sedan draftade Detroit Red Wings Malmström i fjärderundan av NHL-draften, där han gick före JVM-spelare som Jacob Moverare, Axel Jonsson Fjällby och Jesper Bratt.