Spelarfacket omförhandlar inte kollektivavtalet – undviker lockout nästa år

NHL:s nuvarande kollektivavtal med spelarfacket går ut 2022. Spelarfacket hade kunnat omförhandla vilket hade kortat ner avtalet som då bara hade gällt till år 2020. Nu meddelar de dock att de väljer att inte omförhandla avtalet och undviker på så sätt en lockout nästa säsong.

NHL:s kollektivavtal med spelarfacket NHLPA löper ut i september 2022, det står klart efter dagens nyhet.



NHLPA hade kunnat välja att omförhandla avtalet som då hade löpt ut efter årets säsong. Detta hade gjort att dörren hade öppnats för en lockout säsongen 2020/21 om inte en lösning hade hittats.

Under måndagen meddelade spelarfacket dock att man inte tänker omförhandla avtalet och undviker på så sätt en lockout.

– Även om spelarna ser en del orosmoln med det nuvarande avtalet så håller vi med ligan om att det viktigaste är att jobba tillsammans för att bemöta den oron är den bästa lösningen istället för att riva överenskommelsen efter den här säsongen. Vi har haft diskussioner med NHL om en förlängning av avtalet och vi förväntar oss att dessa samtal kommer att fortsätta, säger Don Fehr, som är VD för spelarfacket, i ett uttalande.

Frågor som varit uppe på agendan de senaste åren har bland annat varit NHL-spelarnas deltagande i OS samt hur ligans ekonomiska vinst ska delas mellan ägare och spelare.



Detta skulle även öppna upp för ett World Cup-spel i februari 2021. Detta då Sportsnet tidigare rapporterat att ligan och facket kommit överens om att spela ett World Cup då såvida avtalet inte bryts nästa år.

