FUNQVIST: Rakt spel är melodin för Linköping

Ett effektivt Brynäs hittade inledningsvis fram i fickorna och skördade dubbla framgångar med två mål i den första perioden som annars var jämn. Ett bättre Linköping pressade tillbaka gästerna i mittperioden och var det bättre laget i slutakten, där man hämtade in 1-3 till 3-3, vilket sedermera gav två poäng efter Hampus Larssons avgörande i sudden.



Linköpings försvar var under all kritik under de första 20 minuterna och bitvis i mittperioden. Centrarna kom för långt ner vilket gjorde att Brynäs, inte minst med nämnda förstakedja, kunde komma djupt och störa ett desorienterat försvar. I den andra gick LHC hårdare med förstagubben och lyckade störa gästernas uppspel bättre. Det alltmer stabila försvaret gav arbetsro för hemmalaget vilket tillät snabbare och rakare anfall under återstoden av matchen.

Från tisdagens tillställning noterar jag följande:

Broad Street Ginning

När jag träffade Adam Ginning häromveckan diskuterade vi möjligheter till fighting om (när?) han flyttar över Atlanten. Flyers-draftade Ginning sa då lugnt att ”om det krävs så kommer jag inte att backa.” Med knappa minuten kvar av den andra perioden rann känslorna över mellan Ginning och Joachim Rohdin. Ginning vill ta för sig i SHL i år. Förutom fighten stod han för ett par fina fysiska insatser i matchen. Om det är Flyers som sagt åt honom eller inte spelar ingen roll. De lär ha gillat vad de såg.

”Naiva” Brynäs förstakedja trollade

Brynäs fart och fläkt tog Frölunda på sängen i lördagens premiär och mot Linköping höll Gävlelaget farten uppe inledningsvis. De hittade vägarna och anföll på bredden och med spets anförda av den oerhört intressanta formationen Anton Rödin-Greg Scott-Jaedon Descheneau. Trions samarbete satt fint från första skridskoskäret i Östergötland under tisdagen och de svarade totalt för fyra poäng. En assist vardera till Scott och Rödin. Två mål för Deschenau. Hemmalagets återkomst i matchen förklarade tränaren Magnus Sundquist med att Brynäs blev naiva i sitt spel. Man tappade positioner och fart, vilket tillät LHC att komma framåt.

Brynäs framfart inledningsvis imponerade. Kan Sundquist, likt LHC:s Bert Robertsson få fason på laget under 60 minuter blir Gävlelaget med i toppen. Skillnaden är att Brynäs har den spets Linköping saknar, men….

Försvar blev bästa anfall

…hemmalaget spelar efter förmåga - eller gjorde i alla fall det under tisdagen. In med pucken djupt, upp till backarna och pang på mål. Skölj. Upprepa. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Bert Robertssons filosofi är en filosofi som Linköpingspubliken kommer att sluta upp bakom. De 6 625 som löst biljett till tisdagens tillställning bör i alla fall ha fått blodad tand - av de sista 40 minuterna. Den defensiva positioneringen fick allt annat att klicka också.Jonas Holøs(21:20 spelminuter) var i det närmaste outstanding under de avslutande två perioderna och Hampus Larsson stod för en stabil insats.

Men det är såhär det kommer att se ut i Saab Arena under Bert Robertsson. Det kommer kanske inte leda till några braksuccéer med omedelbar verkan. Men efter en försäsong med tvivelaktigt spel och en tredjeperiod utan kraft i premiären var det här ett stort steg framåt.

***

Avslutningsvis vill jag bara säga att…

… Greg Scotts passning till Descheneaus 1-3-mål kan ses flera gånger.

… Linköping numera har Rögles gamla målsång. Gillade den inte i Ängelholm, och jag gillar den inte i Saab Arena heller.

… Joe Whitney var uppsatt som trettonde forward ikväll. Linköpings amerikan, som gjorde 14 mål förra året, spelade till slut 7:59 minuter. I premiären spelade Nick Sörensen, då trettonde forward,….7:59 minuter.

… det är svårt att inte gilla Daniel Mannbergs spel just nu.