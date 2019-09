Han tar över regerande mästarinnorna

I LHF Live på tisdagen presenterade klubben Mikael Forsberg som ny tränare och sportchef.

42-åringen har tidigare varit assisterande tränare till just Fredrik Glader i klubben och även jobbat med sin företrädare i danska landslaget. Nu ersätter han sin gamla parhäst.

– En dröm som går i uppfyllelse. På rätt ställe där man ska vara, i moderklubben, sade Forsberg i LHF Live.

– Jag är superpeppad på att komma i gång. Det som känns mest spännande är att få jobba med damerna och teamet som jag känner sedan tidigare.

"BRINNER FÖR DAMHOCKEYN"

Klubbens vd Stefan Enbom konstaterar att valet av ny tränare och sportchef var enkelt i slutändan.

– Vi har försökt hitta rätta karaktär och en ledare som fungerar med tjejerna i laget, sade Enbom i sändningen.

– Micke har erfarenheten, känner till vår verksamhet väldigt väl och har jobbat med Fredrik. Han brinner för damhockeyn och tjejerna och vill vara med och fortsätta bygga vår dam- och tjejsatsning.

Fredrik Glader kom in i Munksund-Skuthamns SK som sedermera blev Luleå/MSSK 2013. Under sin tid som tränare för klubben har Luleå kammat hem tre stycken SM-guld, varav det senaste under förra säsongen.