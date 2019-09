Efter den turbulenta försäsongen, totala felrekryteringen av Sergei Zhukov och det entledigande som följde innan augusti hunnit bli september landar Mörrum tillslut ändå i något bra.



Gårdagens besked att den gamle Rögle- och Helsingborgs-coachen Peter Johansson tar över i båset är goda nyheter för alla som håller på laxarna.



Det är förstås inte den flashigaste ledaren i Hockeyettan, men en man med gedigen kunskap och som visat att han på ett tryggt sätt kan ratta skutor på högre nivå än Hockeyettan tidigare. Han kommer säkerligen kunna styra upp spelet i Mörrum och få de brokiga delarna som utgör truppen att bli mer av en enhet.



Att det blir han som tar över på tränarpositionen gör att det finns anledning att betrakta Mörrum som lite mer av en utmanare om de där eftertraktade Allettan-platserna. Även om man naturligtvis måste ta med i kalkylen att han är ny på posten och inte kan piska upp skutan i racerfart från dag ett.



På sikt kan det dock bli riktigt bra för Mörrum.



* * *



Jag var på den hockeyallsvenska upptaktsträffen igår och käkade wraps och lyssnade på en sedvanlig störtflod av klyschor. Det är så att säga tradition.



Efter att ha tagit del av tipsen och snacket kan konstateras att det är som varje år. Etablissemanget som mest har ögon för Hockeyallsvenskan fortsätter att underskatta Hockeyettan ganska gravt.



Kristianstad som är nykomling och har tagit med sig ett gäng spelare från avancemangstruppen upp tippas slentrianmässigt i botten. För de kommer ju från ettan. Även om jag på rak arm tycker mig kunna se i alla fall en handfull gäng som knappast har särskilt mycket mer skrämmande trupper än KIK på papperet.



Om likaledes nederlagstippade Tingsryd sägs det att de inte har någon spets, utan bara har värvat bredd trots att de har plockat in fyra herrar (Anton Blomberg, Robin Carlsson, Felix Olsson och Anton Svensson) som tillsammans gjorde 183 poäng i Hockeyettan säsongen som gick.



Att den typen av spetsegenskaper plötsligt betraktas som bredd bara för att de flyttas upp en division skulle jag vilja påstå är ren och skär underskattning.



Sen kan man ju förstås fråga sig om det verkligen finns rum för fyra snajpers från Hockeyettan i en och samma allsvensk trupp, men det är en helt annan frågeställning.



* * *



Apropå upptaktsträffen så är det väldigt påtagligt att klubbarna inte fattat den där grejen med att ligan utger sig för att vara en rock'n'roll-liga. För varför skulle de då skicka spelare som är så tråkiga att klockorna stannar?



Dels är det många repriser, samma spelare som kommer till upptaktsträffen år efter år vilket väl bara känns så där halvspännande om jag säger så. Sen ska man väl så klart inte dra alla över en och samma kam, men aningen för många av de som skickas dit har alldeles för lite att säga.



Några mumlade klyschor säljer ingen liga och det är definitivt inte rock'n'roll.



Vill Hockeyallsvenskan vara en rock'n'roll-liga borde klubbarna naturligtvis se till att skicka dit sina största profiler. De som har star quality och kan säga saker som får den luttrade journalistkåren att tappa hakan och dregla i blocken. Annars kan det lika väl vara.



* * *



Att Strömsbro presenterade Joakim Axman som klar precis innan premiären var förresten en jäkla bomb. Snacka om spetsvärvning i den östra serien.



* * *



På grund av en oerhört lyckad svensexa där vi ordnade festival i en gammal västgötsk folkpark, återförenade gamla band och hårdsminkade en blivande brudgum i corpsepaint såg jag inget av premiärhockeyn under fredag och lördag, men landade sedan i Kumla för premiärderbyt med Lindlöven under söndagen. En match som nog egentligen gav fler frågor än svar, i alla fall vad det gäller de svarta tjurarna. Mer om det kan ni läsa här.



* * *



Från och med den här veckan är jag dock tillbaka i vanliga gängor och mer på banan. Well, i alla fall fram till lördag, då stundar det ju bröllop...