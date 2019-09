Stjärnan och Vancouver överens – skriver brokontrakt

– och under måndagsnatten kom beskedet alla Vancouverfans väntat på: Brock Boeser har skrivit på sitt nya kontrakt med klubben.

Under natten till lördag kom beskedet att Mitch Marner skrivit på ett nytt sexårskontrakt med Toronto, vilket i sin tur förväntades starta en slags dominoeffekt bland de unga stjärnorna som fortfarande var restricted free agent.

Lite så har nu även blivit fallet. Under måndagskvällen skrev Philadelphias unge forwardsstjärna Travis Konecny på ett nytt sexårskontrakt värt 300 miljoner kronor.

Bara timmar senare kom sedan beskedet alla Vancouversupportrar väntat på hela sommaren: Brock Boeser har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.

"VIKTIG DEL AV VÅR OFFENSIV OCH AV FÅR FRAMTID"

Den 22-årige amerikanen skrev under natten på ett treårigt brokontrakt med en lönetaksträff på 5,785 miljoner dollar per säsong. Allt som allt har kontraktet ett värde på drygt 170 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada över att förlänga med Brock. Han är en talangfull spelare som är en viktig del av vår offensiv och av vår framtid. Vi ser framemot att Brock ansluter till laget under förberedelserna inför säsongen, säger Canucks general manager Jim Benning till klubbens hemsida.



Boeser draftades av Canucks som 23:e spelare totalt i NHL-draften 2015 och har sedan dess hunnit med två hela säsonger i NHL. Förra säsongen spenderade han mycket istid tillsammans med lagets svenske stjärnskott Elias Pettersson och noterades totalt för 56 poäng (20+36) på 69 matcher.