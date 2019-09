Karlskrona lånar in back från SHL: "En framtidsman"

Därför väljer klubben nu att låna ut 19-årige backen Linus Cronholm till hockeyallsvenska Karlskrona.

Malmöbacken Linus Cronholm åkte på en skada under lagets försäsongsläger i österrikiska Kitzbühel och har sedan dess inte kunnat ta sig tillbaka in i Malmös laguppställning. Under Skånelagets två inledande SHL-matcher har 19-åringen varit utanför laget.

SPELAT JUNIORLANDSLAGSHOCKEY

Nu står det klart att SHL-klubben lånar ut Cronholm till hockeyallsvenska Karlskrona.

– Linus är en ung spelare som vill mycket. Han har en bra och tydlig inställning till hockeyn och är en framtidsman som både spelar i juniorlandslaget och är NHL-draftad av Buffalo Sabres. Med honom i truppen ökar vi konkurrensen på backsidan, säger Karlskronas tillfällige huvudtränare Arto Miettinen till klubbens hemsida.



Cronholm är spelklar för Karlskrona direkt och kommer således finnas med i Blekingelagets premiärlag på fredag då man ställs mot Björklöven.

Förra säsongen spelade den Buffalo-draftade backen allsvensk hockey för Pantern. Då stod den juniorlandslagsmeriterade backen för två mål och nio assist, totalt elva poäng, på 36 matcher.