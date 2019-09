En SHL-succé, ett starkt nyförvärv och en säsong som redan är över. Det är några av inslagen i dagens lilla gottepåse.





Jag såg inte matchen, men noterar att forwarden Markus Modigs med sina två kassar (nå väl en i tom bur) var en av de riktigt stora hjältarna när IK Oskarshamn tog sin första SHL-seger någonsin (4-1 hemma mot Leksand) igår kväll.



Det måste vara väldigt upplyftande för många av spelarna som åker omkring och är riktigt bra i Hockeyettan.



Modigs gick ju efter att i ett flertal säsonger åkt omkring och varit sylvass för Vimmerby till Hockeyallsvenskan och IK Oskarshamn inför förra säsongen och har alltså på en dryg säsong avancerat från tredje- till högsta ligan. En nivå där han uppenbarligen också kan hitta nätet.



Det där steget mellan divisionerna alltså.



Det är inte så långt som det kan ge sken av.



* * *



Som om Tranås inte redan satt på en ruggigt stark backsida presenterade klubben under förmiddagen nyförvärvet Isak Ahrling.



27-åringen har under de fem senaste säsongerna växt som pålitlig back i Piteå och fick avsluta föregående säsong med sju matcher i Björklöven, som trejdade till sig honom när de hade lite backkris. Under sommaren har han sökt en klubb som skulle kunna representera ”nästa steg i karriären” och under tiden spelat och tränat lite med Teg.



Nu blir det alltså Tranås och det vore synd att säga annat än att konkurrensen på backsidan kommer bli mördande. Där har tränaren Karl Helmersson verkligen ett buffébord att jobba med nu.



* * *



Kanske är kvällens motståndare för Tranås, Norrahammar-gänget HC Dalen, i större behov av en back som Ahrlings tjänster egentligen.



De har ju tyvärr tvingats konstatera att säsongen är över för nyförvärvet Tommy Pappila redan innan den hunnit börja.



Den unga backen åkte på en smäll i sista träningsmatchen och skadade AC-leden. Vilket nu innebär att det inte blir något spel under säsongen. Det är att sikta in sig på rehab som gäller istället.



Ett ruggigt trist besked naturligtvis.



* * *



Ikväll riktas förmodligen ganska många blickar mot den södra serien där det dels vankas Blekinge-derby mellan KRIF och Mörrum och där det dessutom är ganska mycket press på Nybro och Tranås.



Båda gängen är ganska haussade på förhand och åkte på däng mot andra tilltänkta topplag i premiären. Nu vankas det hemmapremiär och det gör det mot lag som de på papperet ”ska slå”. I Tranås fall HC Dalen, i Nybros ett möte med Borås. Det blir en mental utmaning att handskas med det läget.



Press får man väl också säga att det är på Vimmerby som lite oväntat åkte på däng av luriga Halmstad i premiären. Nu väntar en hemmapremiär mot vassa Kalmar, en inte helt enkel historia.



Hemmalaget verkar dessutom få klara sig utan det rutinerade nyförvärvet Pierre Gustavsson. Lustigt i sammanhanget är att Vimmerby på sin hemsida luddigt skriver att det är en ”överkroppsskada” medan tränaren Peter Nordström utan knussel säger till lokaltidningen att det handlar om att ta det säkra före det osäkra eftersom han hade en hjärnskakning för några veckor sedan som eventuellt fortfarande spökar.



Synkat.



* * *



Två andra möten som det blir lite extra intressant att följa i afton är Piteå-Östersund i norrserien och Mariestad-Forshaga i den västra.



Både Piteå och Östersund fick ju i premiären se sig besegrade av lag som de förväntas ha bakom sig i tabellen och tycks ha lite svårt att få igång målskyttet. Speciellt i Östersunds fall.



Mariestad är ju västra seriens storfavorit som nu ska ta sig an den luriga outsidern Forshaga. Ett lag som förmodligen kommer vålla många motståndare problem den här hösten och som definitivt finns med i diskussionen om Allettan-platser.