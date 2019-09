Pettersson målskytt – Canucks vände och vann

Han vann Calder Trophy efter att ha gjort 66 poäng på 71 matcher förra säsongen. Elias Pettersson har därför många ögon på sig inför den stundande NHL-säsongen. I natt började han sin väg mot premiärformen. I sin första träningsmatch för säsongen låg Pettersson bakom Canucks seger efter att ha kvitterat matchen till 2-2 i mitten av den andra perioden.

Pettersson snappade upp returen på skottet från nye lagkamraten Micheal Ferland och satte pucken i nät bakom Shane Starrett.

PETEY! Fat rebound off the Ferland shot and Pettersson ties the game 2-2 with 9:09 to play. 😁 pic.twitter.com/OPzXL6C2pH