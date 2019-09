SDHL-klubben inleder samarbete med division 1-klubb

På herrsidan har Brynäs och Almtuna genom åren utbytt en hel del kunskaper, då en rad spelare gått mellan klubbarna.

Förra säsongen lånade Gävlelaget ut både Joacim Eriksson och Samuel Asklöf till Almtuna under olika skeden av säsongen för matchning, samtidigt som fick låna in Arvid Ljung från Uppsala-laget under Erikssons tid i Almtuna.

Nu utökar klubbarna sitt samarbete. Från och med den här säsongen kommer Brynäs och Almtuna även att samarbeta på damsidan, skriver Almtuna på sin hemsida.

Klubben skriver att lagens tränare för tillfället för dialoger och att samarbetets strukturer inte ännu är spikade, men att det i framtiden kan handla om att några av Almtunas spelare som kan komma att få delta i några av Brynäs träningar.