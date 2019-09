Stjärnan uppges fundera över framtiden

NHL-säsongen 2019-20 är runt hörnet. I Winnipeg Jets förbereder man sig för att ta revansch från förra säsongens uttåg i den första slutspelsrundan mot St. Louis Blues. Men med bara lite drygt två veckor kvar till grundseriens första nedsläpp kommer uppgifter om att lagets backgeneral Dustin Byfuglien funderar på att lämna klubben.

Enligt Bob McKenzie, som tweetade ut nyheten under onsdagen, saknas Byfuglien på Jets träningsläger på grund av personliga orsaker. Enligt McKenzie ska Byfuglien fundera över sina alternativ och understryker att det därmed inte är sagt att "Big Buf" kommer lägga av.

McKenzie skriver att varken Byfuglien, hans agent eller Jets velat uttala sig om situationen. 34-åringen har den här och nästa säsong kvar på sitt kontrakt. Under karriären har han representerat Chicago Blackhawks och Winnipeg Jets. Han har spelat 869 matcher och stått för 525 poäng.

Dustin Byfuglien, currently on personal leave from WPG, is believed to be using the time to ponder his NHL future. I’m not saying Byfuglien is retiring; I’m not saying he’s coming back to play. Only that he’s contemplating his options and there’s no timetable for a decision.