Svenskt storspel mellan stolparna i nattens träningsmatcher

Försäsongen har dragit igång ordentligt borta i Nordamerika. Nu slåss en rad svenska målvakter om tränarens förtroende i NHL-premiären den 2 oktober. I nattens träningsmatcher imponerade ett flertal.

Henrik Lundqvist, Jacob Markström ochRobin Lehner är kanske de tre största svenska målvaktsnamnen i NHL den kommande vintern. Fler kommer däremot vilja aspirera på speltid när säsongen drar igång. Under natten mot tisdag visade flera målvakter just det.

Det är vanligt att lagen låter sina målvakter dela ansvaret i matcherna under inledningen av försäsongen. Så också i natt:

* Den enda som lyckades överlista Linus Ullmark i Buffalo Sabres kasse var Emil Bemström som pangade in 1-0 till Columbus Blue Jackets redan efter 52 sekunder. Ullmark fick totalt 19 skott emot sig under sin matchhalva och räddade alltså totalt 18 puckar. Ullmark slåss om förstaspaden i Sabres med Carter Hutton den här säsongen. Sabres förlorade matchen med 4-1.

* Ottawa Senators hade ett helsvenskt målvaktspar under natten. Anders Nilsson inledde matchen och räddade 13 skott innan han bytte av för Marcus Högberg som räddade 11 av 12 räddningar i 3-1-segern mot Toronto Maple Leafs. Nilsson, som kom till klubben under förra säsongen, lär i första hand kampera med veteranen Craig Anderson, men Högberg lär ha stora möjligheter att få sina chanser under säsongen.

* Robin Lehner fick göra sin första match i Chicago Blackhawks efter flytten från New York Islanders i somras. Chicago vann med 5-3 mot Detroit Red wings och under de knappt 29 minuter Lehner vaktade kassen släppte han in två mål, men gjorde totalt 15 räddningar. Lehner, en finalist till Vezina Trophy förra säsongen, slåss med Corey Crawford om målvaktsjobbet i Blackhawks.

* En före detta Chicago-målvakt,Anton Forsberg, räddade sju av sju skott för Carolina Hurricanes som vann med 3-0 mot Tampa Bay Lightning. Noterbart är också att Lucas Wallmark satte ett av målen för "Canes".