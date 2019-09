Förlust – men Torontos tilltänkta radarpar levererade

De ska leda Toronto Maple Leafs offensiv den här säsongen. I natt visade Auston Matthews och William Nylander att formen är på väg – även om det blev förlust i träningsmatchen mot Ottawa Senators med 4-3.

Under sina hittills unga NHL-karriärer har Auston Matthews och William Nylander ofta fått kampera ihop i samma kedja. Förra säsongen blev däremot hackig. På grund av Nylanders segdragna kontraktsförhandling fick det bara chansen att spela ihop under drygt halva säsongen. Den här hösten är båda med från start och verkar få en god chans att få spela ihop på allvar igen.

I nattens match mot Ottawa Senators kamperade Matthews och Nylander med Andreas Johnsson som tredjelänk. Och kedjan visade prov på att det redan nu finns en hel del kemi att ta av.

– Vi försöker jobba hårt varje kväll och bygga upp vår kemi. Vi försöker ha pucken så mycket som möjlig, men också vara bra defensivt, säger Matthews till Toronto Sun efter nattens match.

Mot Senators blev Matthews tvåmålsskytt. Båda gångerna med Nylander som en av arkitekterna bakom målen. Matthews, första som betydde 1-2, kom i powerplay sedan Nylander hittat en cross-passning genom Ottawa-boxen. Via Morgan Rielly letade sig pucken fram till Matthews som från den högra tekningscirkeln sedan hängde upp den i nät.

Matthews andra mål för kvällen betydde 2-3. Andreas Johnsson hittade Nylander i slottet. Svensken sköt men istället för att nå fram till målet studsade pucken till Matthews som slog in den på volley.

Nu räckte inte kedjans två mål för Leafs som föll med 4-3. Men starten på försäsongen verkar lovande för Torontos stjärnor.

– Jag känner mig bra, det är det många som gör. Den här tiden på året är mer individuell, det är många som försöker visa upp sig och slåss om platser, säger Matthews.

Toronto-Ottawa 3-4 (0-2, 1-1, 2-1)

Maple Leafs: Matthews 2,Nick Shore

Senators: Max Veronneau, Connor Brown, Tyler Ennis, Brady Tkachuk

