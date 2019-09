"Ska vara en producerande back i den här ligan"

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Med mamma, pappa, storebror och farfar på läktaren i Skellefteå Kraft Arena blev tisdagskvällens match mot Skellefteå AIK inte alls vad Färjestadsbacken Lucas Ekeståhl Jonsson hade hoppats på.

23-åringen var uppsatt som sjundeback i Johan Pennerborns laguppställning och som om inte förlusten i sig var nog för att backen skulle hänga lite med huvudet efter matchen var det mot Skellefteå – en klubb som Björklöven-fostrade Ekeståhl Jonsson lärt sig att ogilla med modersmjölken.

– Ja, det var en lite speciell match att spela. Jag har ju "Löven" i hjärtat och det här är det värsta laget man kan möta. Skellefteå är det lag jag vill slå allra mest av allt i den här serien, så det var en jäkligt seg torsk att åka på, suckar Ekeståhl Jonsson när han möter upp undertecknad i Skellefteå Kraft Arena efter 1–3-förlusten uppe i Västerbotten.

"MÄRKS ATT DET ÄR EN STOR FÖRENING"

Matchen mot Skellefteå var den andra i SHL för 23-åringen, som efter två år i finska TPS skrev på för Färjestad i våras. Backen anslöt till laget under barmarksträningen i Karlstad och har sakta men säkert kommit in i sin nya omgivning i Karlstad.

– Det har varit jättebra än så länge. Färjestad är en jättebra förening. Det märks att det är en stor förening med mycket folk som jobbar runt omkring. De vill spelarna väl och det känns som att det verkligen är en toppklubb i Sverige, även fast jag inte har så mycket att jämföra med från tidigare. Det är mitt första intryck kring klubben i alla fall, säger Ekeståhl Jonsson.

Karlstadslagets offensiva spelsätt var en stark bidragande orsak till att Ekeståhl Jonsson ville komma till Färjestad.

– Jag ser mig själv som en offensiv back och jag ser Färjestad som det lag som spelar mest offensivt i ligan, så det kändes helt enkelt som att deras spelsätt skulle passa mig riktigt bra.

Lucas Ekeståhl Jonsson.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



UTVECKLAT OFFENSIVEN

Efter att ha imponerat på Björklövens blålinje under två säsonger i Hockeyallsvenskan valde backen att lämna moderklubben för ett finskt äventyr i TPS.

– Jag ville ta nästa steg från Hockeyallsvenskan och då kändes den finska ligan som ett bra steg. Jag fick mycket speltid, både i fem mot fem och i powerplay, vilket var väldigt utvecklande för mig. Jag har även vuxit som människa under mina två år och jag är glad att jag tog chansen att spela där borta.

23-åringen blev snabbt en av TPS ledande backar och under sina 116 grundseriematcher för klubben stod Umeåsonen för 51 poäng (12+39), en poängnotering som gjorde honom till Åbo-lagets näst bästa poängplockande back under sina två år i klubben.

– Det var två väldigt lärorika år. Det var bra. Jag trivdes väldigt bra utanför isen och det gick även väldigt bra för mig på isen, så jag ångrar verkligen inte att jag tog chansen, säger han.

– Framförallt har jag utvecklat mitt offensiva spel. Jag har blivit bättre på att våga skapa saker med pucken. Ofta finns det mer isyta än vad man tror och det är någonting som jag lärt mig där. Sen har jag spetsat till mina spetsegenskaper i offensiven.

LAGKOMPIS MED KAKKO

När Ekeståhl Jonsson tog klivet över Bottenhavet hade elva svenska spelare spenderat säsongen innan i den finska ligan. Sedan dess har de svenska inslagen i vårt östra grannland ökat och denna säsongen återfinns 17 svenskar i ligan.

– Det börjar bli några svenskar där nu… Vad det beror på har jag inte något riktigt bra svar på, säger Ekeståhl Jonsson.

I en intervju med hockeysverige.se i våras gav spelaragenten Simon Olsson sin förklaring till varför allt fler svenskar börjat söka sig till Finland

– En av anledningarna är att det är en språngbräda ut i övriga Europa eller tillbaka till Sverige. Finland har bra tränare och bra faciliteter, det är en proffsig liga. Jag skulle säga att den är över allsvenskan och snäppet under SHL om ser på medel över ligan.

Ekeståhl Jonsson var lagkamrat med Kaapo Kakko förra säsongen.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



För Ekeståhl Jonssons del var det framförallt en större roll i en större liga som lockade.

– Det kändes bäst för min egen utveckling. Förmodligen åker de unga spelarna dit för att de känner att det finns stora utvecklingsmöjligheter där, medan de äldre spelarna kanske åker dit för att få en lite större roll.

– Det är så klart svårt att svara för andra, men jag tror framförallt de yngre spelarna åker dit för att utvecklas och för att det är en riktigt bra liga.

Under sin tid i TPS fick Ekeståhl Jonsson dela omklädningsrum med en hel del namnstarka spelare. En av dessa var sommarens drafttvåa Kaapo Kakko, som till hösten kommer att spela NHL-hockey med New York Rangers.

– Det var många legender som jag fick chansen att spela med, skrattar Ekeståhl Jonsson.

– Kaapo (Kakko) är en av de bästa spelarna jag någonsin spelat med, sen fick jag även spela med Tomi Kallio, Henrik Tallinder… Men coolast av alla var nog ändå Kakko, att få följa honom på nära håll varje dag, det var riktigt häftigt.

"INTE NÖJD MED SPELTIDEN"

Topptippade Färjestad har inlett SHL-säsongen med två förluster och i tisdagens 1–3-förlust mot Skellefteå hade laget förtvivlat svårt att göra mål på Gustaf Lindvall i Skellefteåkassen.

I kväll fortsätter matchandet med en hemmamatch mot Växjö och Ekeståhl Jonsson vet vad som krävs för att hitta in på vinnarspåret.

– Generellt sett måste vi bli ännu bättre på att utnyttja det vi är bra på. Vi måste bli bättre på att spela ut pucken säkert och kontrollerat, hitta bättre utgångar och komma mer samlade in i offensiv zon.

– Sen måste vi bli lite hetare runt kassen. Det känns som att vi haft många farliga chanser under de här två matcherna. Det är det där sista som saknats, kan man säga.

Efter att 23-åringen stod för två assist i premiärförlusten mot Örebro fick han sparsamt med speltid i tisdagens möte med Skellefteå. Han är så klart inte nöjd över situationen, men kommer att göra allt för att visa ledningen i Färjestad att han är en back att räkna med framöver.

– Jag är inte nöjd med speltiden just nu eller hur jag spelade idag (läs: i tisdags). Mitt mål med säsongen är att vara en topp 4-back i Färjestad och visa att jag är en duktig back som kan spela på den här nivån. Jag ska vara en producerande back i den här ligan. Jag tror själv att jag har kapaciteten för att vara det.

– Sen vill jag så klart få chansen att spela i powerplay också, men just nu har jag två tunga pjäser att kriga mot. Men jag kommer aldrig att ge mig, det kan jag lova.