Storvärvningen målskytt och skadad i debuten

Artemi Panarin gjorde ett mål, men tvingades också kliva av skadad i New York Rangers 4-3-förlust mot New Jersey Devils i natt.

– En försiktighetsåtgärd. Det borde vara lugnt, säger coach David Quinn till NHL.com.



Han är sommarens stora värvning och tänkt leda Rangers offensiv under säsongen. När Artemi Panarin i natt gjorde sin Rangers-debut hamnade han i händelsernas centrum direkt. I mitten av andra perioden sköt han sitt första mål för sin nya klubb. Målet kom i powerplay och betydde 2-1. För passningspoängen stod Jacob Trouba och drafttvåan Kaapo Kakko, som därmed också presenterade sig för sin nya hemma publik.

Med drygt sex minuter kvar av perioden gjorde sedan Panarin sitt sista byte i matchen, innan han klev av med en lättare ljumskskada. Rangers gav dock lugnande besked om ryssen efter matchen.

– Man vill inte riskera något i en sådan här match. Han gjorde ett mål och spelade bra tyckte jag, säger Mika Zibanejad till NHL.com.

ANDERSSON MÅLSKYTT

Zibanejad sköt hela åtta skott på mål, men lämnade matchen mållös. En annan svensk, Lias Andersson, skrev däremot in sig i målprotokollet. Han reducerade nämligen till 4-3 halvvägs in i den tredje perioden. Svensken fick tag på en puck framför mål och lyckades stöta in den bakom Evan Cormier.



Rangers-Devils: 3-4 (0-2, 2-1, 1-1)

New York Rangers: Panarin, Micheal Haley Andersson

New Jersey Devils: Nico Hischier, Mikhail Maltsev, Nikita Gusev, Brett Seney