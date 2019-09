"Flytande föda i sex veckor"

Direkt i premiären var olyckan framme för Rögles stjärncenter Ted Brithén. En puck i ansiktet innebar en bruten käke och han saknas på obestämd tid.

– Läkarna säger att det tar sex veckor innan jag kan äta normal mat, tills dess blir det flytande föda, säger 28-åringen.



Under premiärmatchen mot HV71 i lördags inledde Ted Brithén starkt. Han sköt sitt första mål för säsongen och stod även för en assist. Därefter var olyckan framme.

Han träffades av en puck i ansiktet och tvingades uppsöka sjukhus, där det stod klart att han hade brutit käken. I måndags opererades han och i dag var han tillbaka i arenan när Rögle tränade. Då berättar han om skadan.

– I går var en smärtfylld dag, det var tredje dagen efter operationen och läkarna sa att det kunde göra som mest ont då. Jag börjar få ordning på medicineringen, säger Brithén till Rögles hemsida.

"SER FRAM EMOT ATT ÄTA EN RIKTIG HAMBURGARE"

Stjärnan är borta från spel i obestämd tid men är ändå på plats på Rögles träningar för att följa laget och vara en del av det hela.

– Det betyder mycket för mig att kunna vara i omklädningsrummet och med grabbarna i laget, det är en stor del av mitt vanliga liv så det känns skönt, säger han.

Det är oklart när han kommer att kunna återvända till att stå ute på isen igen. Hans käke är väldigt svullen men han kan fortfarande prata. Han kommer dock att ha svårigheter att äta under sex veckors tid och kommer inte att spela under den perioden.

– Läkarna säger att det tar sex veckor innan jag kan äta normal mat, tills dess blir det flytande föda. Och då är det svårt att få i sig tillräckligt med energi för att prestera på isen. Jag kommer att få spela i specialskydd för att skydda mot smällar men vi får ta det efterhand. Jag vill inte stressa för det hämmar läkningsprocessen. Just nu ser jag bara fram emot att få äta en riktig hamburgare om sex veckor, säger Brithén.