Brayden Point står fortfarande utan kontrakt trots att den nya säsongen snar drar igång. Nu går Points agent ut och förklarar hur läget ser ut och en lösning verkar inte vara nära.

– Jag är förvånad att vi står så här långt ifrån varandra så här sent, säger Gerry Johannson i TSN 650.

Om knappt två veckor spelar Tampa Bay Lightning sin premiärmatch för den nya NHL-säsongen. De har dock fortfarande inte lyckats knyta till sig poängmaskinen Brayden Point





Stjärncentern har ännu inget kontrakt och missar försäsongen. I radioprogrammet TSN 650 går Points agent nu ut och berättar att en lösning inte är nära i nuläget.

– Vi är en bit ifrån varandra just nu. Jag börjar säga att man kan lösa en deal på bara en dag om man vill, ibland går det så fort, men just nu är det inte ens så nära. Jag är lite förvånad att vi står så här långt ifrån varandra så här sent men ingen förhandling är ju den andre lik, säger Gerry Johannson om Points situation.





Agenten fortsätter att säga att det aldrig har varit tänkt att Point skulle missa försäsongen. Kontraktstvisten förväntades vara löst innan det skulle hinna gå så lång tid.

JÄMFÖR MED MARNERS KONTRAKT



– Det är en väldigt bra deal som de fick ihop. Jag tycker verkligen att det är den ribban som vi jobbar mot när det kommer till pengarna. Det viktigaste är att vi kan få ihop en lösning som är rättvis för Brayden, säger Johannson. Han fortsätter också att prata om hur Mitch Marner s nya kontrakt med Toronto Maple Leafs (strax under 11 miljoner dollar per säsong) påverkar förhandlingarna.





Tidigare har målet varit att få ihop en långtidsavtal för Point. Nu säger dock agent Johannson att de båda parterna kan tänka sig en kortare lösning, ett så kallat brokontrakt.

– Vi är ganska öppna för vilket scenario som helst. Vi vill inte smalna av det för mycket och ställa för höga krav. Klubbens situation är unik på så sätt att de är ett väldigt bra lag. De har flera av sina stjärnspelare låsta på långa kontrakt och många andra har redan brokontrakt. Ett kortare kontrakt är helt klart uppe på bordet för oss, det råder det inga tvivel om.