Gavlerinken byter namn - här är nya namnet

Idag gick Brynäs ut med att Gavlerinken byter namn till Monitor ERP Arena. Avtalet med den nya arenasponsorn löper över fem år.



Klassiska Gavlerinken byter namn. Det nya namnet är numera Monitor ERP Arena. Monitor ERP är ett Hudiksvallsbaserat företag som går in som ny arenasponsor till Brynäs hemmaarena.



Gavlerinken har tidigare varit den arena som tillsammans med Hovet och Scandinavium varit de aenor som inte haft företagsnamn. Förvisso hette Brynäs hemmaarena Läkerol Arena under några år, men har de senaste åren hetat Gavlerinken efter ett avtal med kommunen. Men från och med nu är det alltså företagsnamn som gäller även för Gävleklubben. I en videosänd presskonferens på fredagsförmiddagen berättade man att det är det största arenaavtalet klubbens historia och att man nu siktar på att vinna minst ett SM-guld under de kommande fem åren.