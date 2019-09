Två av de riktigt stora målvaktsprofilerna i Hockeyettan har fortfarande inte släppt in något mål.



Hudiksvall har landat två raka 5-0-segrar (mot Sollentuna och Vallentuna) och rutinerade Magnus Åkerlund mellan stolparna har stoppat sammanlagt 36 skott.



Mariestad har å sin sida vunnit med 6-0 mot nykomlingen Linden och följt upp med 3-0 mot svårspelade Forshaga. Hyllade Tobias Sandberg har stoppat 42 skott så här långt.



Nu snackar vi förstås om två riktigt bra lag som förväntas ligga i topp, vinna många matcher, släppa till lite chanser och överlag spela ett bra försvarsspel, så att det är just hos dessa gäng målvakterna spikat igen är kanske inte så konstigt. Men att öppna säsongen med två raka nollor är imponerande vilka man än spelar med och vilka man än möter.



Åkerlund och Sandberg tillhör seriens allra bästa keeprar och inför fortsättningen finns det en fråga som är intressantare än alla andra.



Vilka nolla håller längst?



* * *



Apropå Linden så tycks det som att nykomlingens tränare Joakim Lundholm varit frånvarande i säsongsupptakten på grund av att han varit bortrest...

Det får man väl säga är ett....ehrm, lite oortodoxt upplägg för en nykomling som ska visa upp sig på en ny nivå.



Men på något sätt också uppfriskande att vad som helst kan hända i Hockeyettan.



* * *



Apropå vassa målvakter. Tidigare Mora-keepern Christian Engstrand tränar med Skövde för tillfället.



Men nej, han ska inte spela med laget. Tränaren Johan Hellström förklarar varför här.



* * *



Vi har redan sett den interna poängligasegraren Sean McGovern (nu i Tranås) och poängligatrean Anthony Paskaruk (nu i Kiruna IF) ta klivet från division 2-gänget Åmål till Hockeyettan. Nu står det klart att även tvåan i den där interna poängligan får chansen att slå sig in i tredjeligan då Borås bestämt sig för att titta närmare på Zach Doerring.



Steget från Åmål till Hockeyettan tycks aldrig ha varit kortare.



* * *



Det har varit en hel del turer fram och tillbaka, men tillslut blir det i alla fall så att den rutinerade backen Andreas Frisk spelar den här säsongen i Mörrum.



Det höjer tempen därnere i laxlandet ytterligare och med tanke på hur försvarsspelet sett ut i Mörrum under seriens två första matcher kan en rutinerad och robust back som Frisk vara precis vad laget behöver.



* * *



När jag snackade med Strömsbros offensive sportchef Johan Wennberg för några veckor sedan satt han och väntade på att säsongens tilltänkte ”toppback” skulle bestämma sig för om det fanns motivation nog att köra eller inte.



Det fanns det uppenbarligen för igår kunde Strömsbro presentera att David Deutsch kommer lira för moderklubben i vinter.



21-åringen har haft ett år ledigt från hockeyn, men kommer nu tillbaka och får så klart en hel del förväntningar på sig. Med sena värvningar av Deutsch och spetsige Joakim Axman ser Strömsbros lagbygge riktigt intressant ut. De förtjänar jokerstämpeln många satt på dem.



* * *



Örnsköldsvik gick in i säsongen med en oerhört bred trupp, men nu börjar det trots allt tunnas ut i leden. Norrmannen Even Engjom fick beskedet att han inte fick vara kvar precis innan seriestart och nu står det även klart att backen William Cederstam ”tappat motivationen” och lämnar föreningen.



Sen återstår det väl att se om det blir någon vidare avstängning på Nicklas Nordenberg, den där tacklingen han satte i huvudet på Bodens Marcus Sandström senast var inte direkt vacker.



* * *



Jag blev uppmärksammad på en ganska lustig sak via Twitter igår kväll.



Nybro har så här långt gjort fem mål på sina två matcher. Fabian Ilestedt har noterats för assist på samtliga.



Vikingarna kan uppenbarligen känna sig ganska lyckliga över att han inte fick något fortsatt förtroende i AIK.



* * *



Ikväll är det stor galapremiär i Hockeyallsvenskan med full omgång, men skulle det vara så att ni tycker att Hockeyettan känns mer intressant (en klart rimlig åsikt) står två klart lockande matcher på schemat.



Rivalmöte mellan Visby/Roma och Huddinge i den östra serien samt ett möte mellan två skilda verkligheter i Jönköpingstrakten. HC Dalen med två raka förluster i bagaget tar emot Troja/Ljungby med två raka väldigt stabila segrar på kontot. Man kan väl knappast säga annat än att det är gästerna som kliver in som favoriter.



* * *



Apropå Hockeyallsvenskan och Hockeyettan förresten. Igår kom ”Hela Sveriges hockeybibel” där jag svarat för analyser och betyg på samtliga lag i ettan ut i butik.



En gedigen liten lunta på 164 sidor med ett gäng fina reportage och väldigt mycket skönt tyck om de två rock'n'roll-ligorna.



Den borde ni leta upp och läsa.