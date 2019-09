En dansk tradition – han ska bli nästa poängkung

I fjol var Nicolai Meyer Södertäljes och Hockeyallsvenskans stora profil. När den danske poängkungen nu har försvunnit till Malmö och SHL tar en landsman vid där han avslutade. Hockeysverige.se har träffat SSK:s nya danska spjutspets, Nick Olesen.

– Jag gillar att ha förväntningar på mig, säger han till hockeysverige.se.



SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nick Olesen har haft en brokig resa genom danska och svensk hockey. Han flyttade till Sverige och Karlskoga 2011, var nära att ta en SHL-tröja med Växjö, återvände till Danmark efter att testat på Division 1-spel i Brunflo. Åter till Sverige där han förra säsongen fick sitt stora genombrott i Pantern. Efter klubbens konkurs flyttade 23-åringen vidare till Södertälje.





HOPPADE AV SKOLAN

Som ni hör har hans karriär tagit många vändningar, men allt började hemma i Fredrikshamn.

– Fredrikshavn är en stad som nästan bara har hockeyn och inte så mycket annat. Jag hade bra tränare hela tiden där fram till A-laget och bra förutsättningar, berättar Nick Olesen då hockeysverige.se träffar honom på Scaniarinken strax efter lagets näst sista träning innan fredagens premiär hemma mot Mora.

– Det var några stycken som jag såg upp till då jag var liten. Inte bara spelare som spelade i Fredrikshavn utan överhuvudtaget danska spelare. Bland annat Morten Green som varit i Sverige länge. När jag gjorde mina första matcher i landslaget var han fortfarande med där, vilket var lite roligt.

– En annan är Mike Grey. Han är lite av en legendar i Fredrikshavn och har spelat närmare 800 matcher där.



Nick Olesen är född 1995, men redan 2011 lämnade han Danmark för att spela i Sverige första gången.

– Jag var 15 år då jag flyttade till Karlskoga och det var för att utveckla min hockey. Jag gick inte på gymnasiet utan satsade fullt på hockeyn.



Du pluggade inte alls i Karlskoga?

– Jag började plugga där, men jag hade svårt med svenskan och hoppade av skolan. Då blev det hockey på heltid istället.

– Min agent hade en spelare som gick till Karlskogas A-lag i Hockeyallsvenskan. Sedan fick agenten in mig i J18 där.

Nick OlesenFoto: Bildbyrån



Som tränare fick Olesen Calle Steén som spelat i elitserien för Färjestad och Leksand, men även tillbringat tre säsonger som spelare i Bofors.

– Calle var hård, men han hjälpte mig att bli en bättre hockeyspelare. Jag hade och har fortfarande en stor respekt för honom. Vissa gillar honom och andra inte. Jag tyckte att han var hård på ett bra sätt.

MÅNGA KLUBBYTEN

Det blev en hel del klubbyten efter tiden i Karlskoga, Växjö, Odense, RB Hockey och Brunflo innan Olesen valde att flytta hem till Fredrikshavn där han blev kvar under drygt två säsonger.

– Först hamnade jag i Division 1 här i Sverige eftersom jag inte ville spela i den danska ligan. Man har alltid sett danska ligan som lite sämre än dom andra runt om i Europa.

– Jag tyckte att kanske inte att Division 1 var bättre än danska ligan, men jag tänkte att jag kunde utvecklas bäst där. När jag sedan väl kom hem fick jag en stor roll i laget, fick ett bra självförtroende och spelade mycket.

– Dessutom var allt mycket lättare att vara i min hemstad. Alla kompisar och mina föräldrar fanns ju där. Då gick också stegen i min karriär uppåt.



Blev det som en nystart?

– Lite så kan man säga att det var. Det var skönt att komma hem några år. Ville jag ha käk kunde jag åka hem till mina föräldrar, säger Södertälje-forwarden med ett lätt leende och fortsätter:

– Allt var lugnt och dom trodde på mig i Fredrikshavn. Det gav mig ett bra självförtroende och efter tiden där åkte jag iväg igen.



Hur hamnade du i Brunflo innan du åkte hem till Danmark?

– Bra fråga (skratt). Det var tränaren i Timrå, Johan Thelin, som ville ha mig lite nära så han kunde hålla koll på mig.

– Hockeyn kanske inte var jättebra där uppe, men jag fick spela så pass mycket att det för mig bara gick framåt. Att byta dit var ett bra steg för mig att ta i min karriär.



Du har fått stora roller i Brunflo och Danmark, är det också anledningen till att du växt så pass mycket som hockeyspelare senaste säsongerna?

– Lite så är det. Jag behöver spela för att bli en bättre hockeyspelare. I lagen jag spelat i mot slutet fram till nu har jag också fått spela mycket.

TESTADE MED MALMÖ

Inför förra säsongen lämnade Nick Olesen Fredrikshavn för spel i Pantern. Där svarade han förra säsongen för 14 mål och totalt 37 poäng på 48 matcher. Dessutom fick han testa på spel i SHL med Malmö en match under säsongen.

– Jag pratade inför säsongen med lite olika allsvenska klubbar efter att jag haft en bra säsong i Danmark. Min agent pratade med (Viktor) Stråhle i Pantern och det var också den klubb som kändes bäst för mig.

– Sedan hade Pantern ett samarbete med Malmö så dom hade också lite koll på mig.



Fanns det här med att få chansen i SHL med Malmö med då du valde klubb?

– Ja, det fanns med i tanken, men det var inte viktigast. Det viktigaste var att fortsätta utveckla mig. Jag känner att det blev rätt val för mig och jag tycker också att det gick ganska bra.



Pantern hade ånyo en ganska turbulent säsong med lite publik och en tuff ekonomisk situation, men det här var inget Nick Olesen tänkte så mycket på. Det påverkade inte heller hans utveckling som spelare.

– Malmö är en väldigt fin stad och det var mysigt att bo där. Det var lite tråkigt i början när vi spelade i Rosengårds ishall. Vi behövde åka fram och tillbaka mellan olika ishallar hela tiden. Förutom det var allt ganska bra.

– Det där med ekonomin, jag försökte inte tänka på det. Min lön kom alltid i tid och allt sådant fungerade jättebra.



Hur ser du på din utveckling på isen under förra säsongen?

– Stråhle litade på mig och jag fick spela mycket. På det sättet fick jag ta en stor roll i laget och då utvecklas man.

– Jag tog med mig in lite av självförtroendet från säsongen i Danmark. Första 20 matcherna gick lite så där. När jag väl kom in i det blev det bra.

VM BETYDDE MYCKET

Framgångarna i Pantern gjorde att Nick Olesen fick chansen att spela VM för Danmark. Där svarade 23-åringen för ett mål och totalt tre poäng på sju matcher.

– Det är vad man vill som hockeyspelare, att få representera sitt land. Jag tänkte inte så mycket innan säsongen att komma med till VM. Det gällde att vara bra när jag var på samlingarna. Nu gick det ganska bra och tränaren i landslaget trodde på mig. Han lät mig också spela ganska mycket under VM.

– Självklart var det lite tufft att möta bästa spelarna i världen, men jag gjorde mål mot USA och slutade på plus ett i turneringen. På det sättet tycker jag att det var godkänt.



Givetvis har VM-spel betytt mycket för hans utveckling.

– Jo, man utvecklas såklart mycket och blir en bättre hockeyspelare om man får spela stora turneringar. Man tar till sig lite av vad dom andra är bra på och försöker själv jobba på dom bitarna.



Efter succén i Pantern och VM tvingades Nick Olesen till att byta klubb. Ny adress blev då Södertälje.

– Pantern gick i konkurs och jag behövde ett annat lag. Min agent pratade med Södertälje och han sålde in mig ganska bra där… eller så sålde dom in sig (skratt), jag vet inte, men det kändes bra med Södertälje.

– Jag hade bara hört bra saker om klubben och jag tror att Södertälje är ett bra ställe för mig att utvecklas ännu mer och ta nästa steg.



Var det aktuellt med spel i Malmö?

– Det har jag ingen aning om. Det är min agent som sköter allt sådant.



Hade du några andra alternativ från SHL?

– Det var lite snack med vissa SHL-klubbar, men hur mycket det var vet jag inte riktigt. Det viktigaste är att jag får spela mycket och det känns som tränarna här i Södertälje litar på mig. Det är här jag ska ta nästa steg.



Är du i den fasen av din utveckling där det är viktigare att få mycket speltid än att spela i en fjärdekedja i SHL?

– Kanske är det lite bättre träningar i SHL, vilket också kunde göra att jag utvecklas, men för mig känns det som viktigast att få spela mycket matcher. Det är då man utvecklas mest och det är där jag är just nu.

Olesen ska ersätta Nicolai Meyer i SSK.Foto: Bildbyrån



Det här också stora förväntningar på att Nick Olesen ska producera mycket offensivt. Lite att ta vid på den nivån där spelare som Thomas Valkvæ Olsen och Nicolai Meyer varit tidigare säsonger.

– Jag gillar att ha förväntningar på mig så det är ganska lugnt. Sedan gäller det för mig att prestera på isen, vilket är mitt jobb.



Vilken nivå håller det här laget?

– Om vi får till det och håller oss till vår gameplan så tror jag absolut att vi blir att räkna med i toppen av Hockeyallsvenskan den här säsongen, avslutar Nick Olesen.